Private Insurer-gedupeerden viseren ook P&V Verzekeringen

Na huiszoekingen vorige week bij Private Insurer ondernemen de gedupeerden in het strafdossier nu ook stappen tegen moederbedrijf P&V Verzekeringen. Ze trekken met het dossier zowel naar de antiwitwascel als naar de toezichthouder FSMA.

De huiszoekingen die afgelopen donderdag plaatsvonden bij de P&V-dochter Private Insurer en bij het Antwerpse beurshuis Merit Capital kwamen er na een strafklacht met burgerlijke partijstelling die advocaat Laurent Arnauts in juli 2019 had ingediend bij het Brusselse gerecht. Arnauts vertegenwoordigt tientallen gedupeerden van verschillende Private Insurer-producten waarin miljoenen euro’s zijn geïnvesteerd in betwiste beleggingen. In veel gevallen ging dat om het volledige spaargeld van de gedupeerden. In één dossier zag Arnauts zich genoodzaakt een strafklacht in te dienen, namens een tiental beleggers die voor zo’n 3,5 miljoen euro investeerden in een Roemeens vastgoedproject MR1.

Het probleem is ruimer dan Private Insurer. We behartigen al een vijftiental dossiers rond tak 23-levensverzekeringen. Laurent Arnauts Advocaat van de gedupeerde beleggers

Na de huiszoekingen van vorige week onderneemt Arnauts nu nieuwe stappen tegen P&V Verzekeringen, bevestigt de advocaat aan De Tijd. Een brief vertrekt naar de antiwitwascel met de vraag na te gaan of P&V Verzekeringen melding heeft gemaakt van de verdachte geldstromen die plaatsvonden in het dossier. Dat 'moest waarschijnlijk aangegeven worden omdat P&V naar eigen zeggen op onregelmatigheden stootte', stelt Arnauts. P&V werd in juni 2020 eigenaar van Private Insurer.

Arnauts verstuurt ook een verzoek naar de toezichthouder FSMA om zeker te zijn dat die een formeel onderzoek opstart. 'In zijn reactie op de huiszoekingen probeerde P&V zijn handen in onschuld te wassen door te schuilen achter de brede rug van de FMSA aan wie P&V de onregelmatigheden kort na de overname zou hebben gemeld. Maar tegenover de gedupeerden probeerde P&V het potje toe te dekken', stelt Arnauts. Hij verstuurde in september vorig jaar een brief naar P&V Verzekeringen om een onderhoud te hebben over de problemen bij Private Insurer. Arnauts: ‘In de brief die P&V ons uiteindelijk pas op 2 februari dit jaar teruggestuurde, kregen we gewoon de boodschap dat Private Insurer een andere vennootschap is dan P&V en we ons tot Private Insurer moeten wenden.’

Golfterrein

De gedupeerden van wie Arnauts de belangen behartigt, voeren al langer een strijd om te achterhalen wat er gebeurde met hun investeringen in het vastgoedproject in Dumbrava Rosie, in het noordoosten van Roemenië. Vlaamse ondernemers hadden er in 2007 een terrein van 60 hectare gekocht om er een grote verkaveling aan te leggen. Om het project te financieren plaatsten ze in 2008 met de hulp van het Antwerpse beurshuis Merit Capital een obligatielening van een zestal miljoen euro.

6 miljoen Belegging Het strafdossier gaat over investeringen in een vastgoedproject in Roemenië. Om het project te financieren plaatsten de beleggers in 2008 met de hulp van het Antwerpse beurshuis Merit Capital een obligatielening van een zestal miljoen euro. Het Roemeense vastgoedproject liep echter niet af zoals verwacht.

Het Roemeense vastgoedproject liep echter niet af zoals verwacht. Arnauts: 'De beleggers moesten opeenvolgend vernemen dat het werd vervangen door een zonnepanelenpark en zelfs een golfterrein. Ook daar is niets van in huis gekomen en dan was het geld op. Private Insurer probeerde de beleggers vorig jaar zelfs nog een extra investering af te troggelen, zogezegd om het project te redden.'

In 2010 werden de investeerders overtuigd hun obligatie onder te brengen in een tak 23-levensverzekering van Private Insurer. Tak 23 is een structuur waarmee belegd kan worden via een verzekeringsformule. ‘De verzekeraar is eigenaar van die beleggingen en moet ze beheren volgens het individuele risicoprofiel van de belegger. Dat is in dit geval niet voldoende gebeurd, maar er werden wel beheersvergoedingen aangerekend’, zegt Arnauts.

Ruimer probleem

Maar het probleem van exotische beleggingen zit wijder verspreid dan alleen Private Insurer, zegt Arnauts. ‘We behartigen al een vijftiental dossiers rond tak 23-levensverzekeringen. Daar zitten vooral buitenlandse verzekeraars tussen’, zegt hij. ‘Die namen een loopje met de regelgeving rond tak 23-producten om er beleggingen in te stoppen die officieel niet aan niet-professionele beleggers mochten verkocht worden, zogezegd onder verantwoordelijkheid van de belegger. Die dreigt daarmee niet alleen zijn spaargeld, maar ook zijn fiscaal voordeel te verliezen.'

P&V Verzekering zei in een reactie vrijdag dat de huiszoekingen bij Private Insurer verband hielden met bepaalde beleggingsfondsen. De groep gaf ook aan dat ze na de overname onregelmatigheden heeft vastgesteld in het vroegere beheer van bepaalde tak 23-levensverzekeringen en daar meteen aangifte van heeft gedaan bij de autoriteiten.