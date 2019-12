Private bank Dierickx Leys neemt beurshuis Lawaisse over

De Antwerpse private bank Dierickx Leys neemt de Kortrijkse beursvennootschap Lawaisse over. Dat meldt Dierickx Leys in een persbericht. Na goedkeuring door de Nationale Bank worden de aandelen van Lawaisse ondergrebracht bij Dierickx Leys.

'Naast onze kantoren in Antwerpen en Gent hebben we nu ook voet aan de grond in West-Vlaanderen', zegt Hendrickx. 'We bestrijken voortaan een gebied van Zuid-West-Vlaanderen tot in de Kempen.'