Procedurefout zet alle HSBC-zaken op de helling

Veel diamantairs die betrapt zijn met een verborgen Zwitserse rekening bij de bank HSBC putten hoop uit een procedurefout. Die dreigt alle lopende HSBC-zaken onderuit te halen.

Onze fiscus kreeg in juli 2010 de gegevens van 2.450 Belgen die in Zwitserland een rekening verborgen hielden bij de bank HSBC. Die gegevens waren in 2006 en 2007 gestolen door een ex-medewerker van de bank. De Bijzondere Belastinginspectie (BBI) kreeg de duizenden bankgegevens doorgespeeld van de Franse fiscus. Op de Zwitserse rekeningen van de Belgen stond meer dan 1 miljard euro. Het ging meestal om zwart geld en de meeste rekeningen waren in handen van Antwerpse diamantairs.

Nu, bijna negen jaar later, menen de advocaten van de betrapte diamantairs dat een procedurefout alle nog lopende fiscale rechtszaken in de HSBC-affaire onderuit haalt. De meeste zaken worden pas volgend jaar behandeld door het Antwerpse hof van beroep. Maar een Antwerps koppel, van wie de man diamantair is, bekwam wel al een tussentijdse uitspraak over hun HSBC-dossier tegen de BBI.

De diamantair in kwestie had al sinds 1997 een rekening bij HSBC in Genève. Begin 2011 liet de fiscus ook hem weten dat zijn Zwitserse rekening was uitgelekt, terwijl hij geen Zwitserse inkomsten had aangegeven. Eind 2012 volgde een gepeperde claim. De fiscus belastte de diamantair en zijn vrouw op bijna 1,5 miljoen euro bijkomende inkomsten.

Maar volgens het Antwerpse hof van beroep ging de fiscus in de fout bij zijn eerste kennisgeving begin 2011. Alleen de man kreeg toen de boodschap dat de fiscus aanwijzingen van belastingontduiking had tegen hem. Zijn vrouw kreeg die boodschap pas in 2012. Om die reden besluit het hof dat de ‘voorafgaande kennisgeving’ aan de vrouw niet geldig gebeurd is, en dat de belastingaanslag die daarop volgde nietig is.

Cruciale passage

Dat is een specifieke procedurefout, eigen aan dit koppel, die in weinig andere HSBC-zaken kan ingeroepen worden. Maar volgens de advocate van het koppel, Joke Vanden branden, staat er toch een cruciale passage in het arrest die wel alle HSBC-belastingzaken onderuit haalt.

De BBI verstuurde begin 2011 eerst een vage standaardboodschap naar iedereen die betrapt was. De fiscus meldde daarbij alleen dat er een of meer Zwitserse rekeningen waren opgedoken. De gelekte bankfiches gaf de fiscus niet meteen prijs. Dat deed de BBI pas later na een tussenkomst van de Raad van State. In zijn arrest schrijft het Antwerpse hof nu over die eerste, vagere kennisgeving aan de HSBC-Belgen: ‘De kennisgeving omvatte geen nauwkeurige vermelding van aanwijzingen van belastingontduiking.’

Volgens advocate Vanden branden, die nog meer HSBC-zaken behartigt, gaat het om een fout die de fiscus niet meer kan rechtzetten. ‘Dit betekent dat het doek definitief zou vallen voor de fiscale navorderingen’, stelt ze. De woordvoerder van de fiscus, Francis Adyns, ziet dat anders. ‘Het hof heeft zich nog niet ten gronde uitgesproken over de HSBC-gegevens. In die zin heeft het geen precedentswaarde voor de andere HSBC-dossiers.’