Recordcijfers voor effectenreus Euroclear

De Brusselse tussenpersoon in effectenhandel heeft vorig jaar een recordwinst van 431 miljoen euro geboekt. De federale overheid en BNP Paribas Fortis kunnen rekenen op een fors hoger dividend.

Achter de anonieme hoofdzetel van Euroclear in de Brusselse Noordwijk zit een enorme winstmachine met duizelingwekkende cijfers. Euroclear bewaart voor 31.400 miljard euro aan effecten en wikkelde 239 miljoen transacties af. Vorig jaar stegen de inkomsten met 8 procent tot 1,43 miljard euro.

431 miljoen euro Nettowinst Euroclear keert een dividend uit van 431 miljoen euro, de helft meer dan het jaar voordien.

De Belgische CEO Lieve Mostrey kon de kosten onder controle houden, waardoor de winstmarge toenam. Euroclear boekte een brutobedrijfswinst (ebitda) van 709 miljoen euro (+19%) en zag de nettowinst zelfs met 34 procent toenemen tot 431 miljoen.

Daardoor kan Euroclear zijn dividend fors optrekken. De effectenreus keert 60 procent van de winst uit en betaalt 82,4 euro per aandeel. Dat is de helft meer dan het dividend over 2018. Dat werd vorig jaar een half jaar uitgesteld omdat de groep toen bezig was met een wijziging van haar structuur en de verhuizing van de hoofdzetel naar Brussel in anticipatie op de brexit.

Het hogere dividend is goed nieuws voor de aandeelhouders, een bonte waaier van meer dan 100 financiële instellingen zoals JPMorgan, Société Générale, de beurzenuitbaters Euronext en ICE tot het Chinese staatsfonds Safe.

Momenteel zitten twee Belgische aandeelhouders in het kapitaal: BNP Paribas Fortis (3,1%) en de federale investeringsmaatschappij FPIM (2,6%). Zij krijgen een dividend van respectievelijk 8 en 6,8 miljoen euro.

Consortium

FPIM aast via een Belgisch consortium op een groter belang in Euroclear. Samen met de Vlaamse investeringsmaatschappij PMV en vier verzekeraars (AG Insurance, Belfius Insurance, de Federale Verzekering en Ethias) wil het een belang van 10 procent verwerven. Voor verzekeraars is een goede dividendbetaler een ideale belegging nu de rente op overheidsobligaties laag blijft.

Maar het is niet zeker of het consortium een belang kan kopen. Ook private-equitygroepen zoals CVC en het Singaporese staatsfonds GIC azen op de aandelen die bestaande aandeelhouders willen verkopen.

Beursgang

Het zou zelfs kunnen dat er geen blok aandelen verkocht wordt, maar dat het bedrijf naar de beurs trekt. Euroclear is al een tijd aan het nadenken over zijn aandeelhoudersstructuur. In het persbericht over de resultaten wordt echter met geen word gerept over de strategische opties voor het aandeelhouderschap. Het is duidelijk dat de mooie cijfers en de forse winstgroei de aantrekkelijkheid van Euroclear-aandelen zullen verhogen.