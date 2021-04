Reddingsboei uit Bermuda voor verzekeraar Integrale

De herverzekeringsgroep Monument Re voert gesprekken over de overname van de Luikse verzekeraar Integrale. Die specialist in groepsverzekeringen voor duizenden bedrijven zit in geldnood.

Er lijkt een einde te komen aan de lijdensweg van Integrale. De bestuurders van het bedrijf melden in een kort bericht dat ze gesprekken voeren met Monument Re over de overname van alle verzekeringsactiviteiten. De herverzekeringsgroep uit Bermuda, die in ons land heel wat uitdovende verzekeringsportefeuilles overnam, cirkelt al een tijd rond Integrale.

Integrale werd enkele weken geleden door de Nationale Bank aan de ketting gelegd na aanhoudende solvabiliteitsproblemen. De toezichthouder duidde een nieuw bestuurderstrio aan omdat het geen goed oog had in de aanpak van het management en het bestuur.

200 miljoen euro Solvabiliteit Integrale zou minstens 200 miljoen euro nodig hebben om de solvabiliteit op te krikken.

Integrale zou 200 tot 400 miljoen euro nodig hebben, maar hoofdaandeelhouder Nethys wil er geen geld meer aan verliezen. De Luikse intercommunale pompte onder leiding van de ontslagen topman Stéphane Moreau 300 miljoen euro in het bedrijf. De nieuwe top onder leiding van Renaud Witmeur, die schoon schip maakt bij Nethys, wil focussen op energie en telecom.

Pogingen om Integrale te verkopen zijn mislukt. De plannen van de laatste overgebleven kandidaat om het bedrijf volledig over te nemen, het Angelsaksische fonds River Rock, riepen te veel vragen op. Twee groepen uit Bermuda, Athora (bekend als de overnemer van Generali Belgium) en Monument Re, worden als aanvaardbare overnemers beschouwd, maar lieten verstaan dat ze enkel (een deel van de) activa willen overnemen.

Personeel

Monument Re heeft onlangs zijn voorstel aangepast. Over de inhoud van de gesprekken zijn er geen details, maar een oplossing voor de ruim 115 overblijvende personeelsleden lijkt in de maak. Monument Re wil behalve de portefeuille het voltallige personeel overnemen. 'Een werkzekerheidsgarantie van 18 maanden en een clausule om niet te verhuizen liggen op tafel', zegt Geoffrey Broux van de socialistische bediendenvakbond Setca.

Monument Re is in ons land bekend als opkoper van de First-portefeuille van Ethias. Het heeft hier met Monument Assurance Belgium (MAP,) het vroegere ABN AMRO Life Capital, al een stevige voet aan de grond. MAP rondde donderdag ook de aankoop af van een portefeuille van 90.000 Belgische levensverzekeringspolissen van Allianz. Koen Depaemelaere, de CEO van MAP, benadrukt zijn rol van consolidator. Het was de vijfde overname van Monument Re in ons land.

AG Insurance (Ageas) en Ethias zeiden eerder dat ze beschikbaar zijn voor de overname van activa van Integrale.