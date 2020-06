'Revisor EY checkte jarenlang Wirecard-rekeningen niet'

De revisor EY komt nog meer onder druk te staan in het Wirecard-schandaal na nieuwe aantijgingen dat hij jarenlang geen routinecontroles heeft verricht bij het zwalpende Duitse betaalbedrijf.

Volgens de Britse zakenkrant Financial Times heeft EY meer dan drie jaar nagelaten cruciale informatie op te vragen bij een Singaporese bank waarvan Wirecard beweerde dat het daar tot 1 miljard euro in cash had geplaatst. Volgens de krant is zoiets nochtans een standaardprocedure, die ertoe had kunnen leiden dat de fraude bij de Duitse betaalgigant sneller aan het licht was gekomen.

Het Duitse fintechbedrijf Wirecard, tot voor kort de beurslieveling van Duitsland, vroeg donderdag uitstel van betaling aan. Maandag had de groep nog moeten opbiechten dat 1,9 miljard euro aan activa allicht fictief waren. Een dag later werd voormalig topman Markus Braun een tijdlang aangehouden op verdenking van fraude.

Cursus revisoraat

Wirecard lag al maanden onder vuur en werd onder meer beticht van gesjoemel bij zijn dochter in Singapore. Maar volgens Financial Times liet EY na om rechtstreeks informatie op te vragen bij de Singaporese OCBC Bank waarvan Wirecard klant zei te zijn. Nochtans is zo'n onafhankelijke bevestiging vragen het eerste wat je leert op een cursus revisoraat, zeggen sectorgenoten in Financial Times.

In plaats van alles te checken maakten de revisoren gebruik van informatie die Wirecard en vertrouwenspersonen van de betaalreus verstrekten. Navraag van Financial Times leerde echter dat OCBC geen banden had met Wirecard.

Het betaalbedrijf had aan EY gezegd dat het eind vorig jaar geld van de Singaporese OCBC-rekening had overgemaakt naar twee financiële instellingen op de Filipijnen. Maar die benadrukten vorig weekend dat nooit geld van Wirecard in hun richting was gegaan.

Europa wil onderzoek

Ondertussen is EY beginnen te onderzoeken wat is fout gelopen bij zijn Duitse team, dat al een tiental jaar huisrevisor was van Wirecard. Maar dat zal lang niet volstaan om de gemoederen te bedaren. Een groep gedupeerde Wirecard-beleggers is al een collectieve rechtszaak begonnen tegen de revisor.

Ook Europa wil weten hoe het zo ver kon komen. Valdis Dombrovskis, de Europese commissaris voor Financiële markten, ijvert er niet alleen voor dat de Europese toezichthouder de rol van de Duitse regulatoren in het schandaal onderzoekt. Hij wil ook dat de Duitse boekhoudwaakhond EY grondig tegen het licht houdt.

Kopers in zicht