Revisor tikt Keyware en zijn CEO hard op de vingers

De CEO van Keyware moet onder druk van de revisor zo'n 2 miljoen euro terugbetalen aan het betaalkaartenbedrijf. Er stroomde zonder afdoende verantwoording geld naar de topman en aan hem gerelateerde bedrijven. De (ex-)bestuurders van Keyware gaan niet vrijuit.

De beursgenoteerde aanbieder van betaalterminals Keyware publiceerde donderdagnacht in alle stilte een 'overeenkomst ter remediëring van bepaalde verrichtingen met Big Friend en met zijn verbonden personen' op zijn website. Big Friend is de vennootschap van CEO Stéphane Vandervelde.

Onder die algemene en neutrale titel schuilt een resem onregelmatigheden waaraan de revisor van het bedrijf een einde maakte. Volgens onze informatie ging de bal aan het rollen na een controle door de beurswaakhond FSMA. Die signaleerde onregelmatigheden die tot dan toe onder de radar waren gebleven aan de raad van bestuur.

De onregelmatigheden hebben onder meer betrekking op leningen van Keyware aan zijn CEO waarover onvoldoende documentatie was. 'De leningen waren bekend, maar een aantal onderliggende stukken - over de betalingsfaciliteiten en de rente bijvoorbeeld - was niet opgemaakt', zegt Guido Van der Schueren, voorzitter en grootaandeelhouder (47,5%) van Keyware.

De situatie duurde een drietal jaar. Om ze recht te trekken moet Vandervelde 1,28 miljoen euro terugstorten aan Keyware. Dat bedrag komt overeen met de totale som dat ontleend werd.

Bedrijfswagens

En daar blijft het niet bij, want er is ook sprake van uitgaven door Keyware waarover geen of onvolledige verantwoording was. Het gaat om uitgaven voor bonusschema's, zitpenningen, onkosten- en verplaatsingsvergoedingen. Maar ook is er de verkoop van bedrijfswagens aan het bedrijf Puttemans Automobiles zonder verdere marktbevraging. Gezien Stéphane Vandervelde gedelegeerd bestuurder is van Puttemans en zijn zoon Laurent er bestuurder is, was zo'n marktbevraging nochtans geen overbodige luxe.

In het kader van dat tweede luik moet Vandervelde 654.080 euro - in verschillende schijven, verhoogd met rente - terugbetalen aan Keyware. De totale terugbetaling bedraagt dus 1,93 miljoen euro. Ter vergelijking: Keyware boekte vorig jaar 13 miljoen euro omzet. Pre-corona was dat 18,1 miljoen. Vandervelde is niet alleen CEO, maar ook aandeelhouder (10%) en bestuurder bij Keyware.

Op basis van het oordeel van de revisor behoudt de raad van bestuur het vertrouwen in CEO Stéphane Vandervelde. Guido Van der Schueren Voorzitter en grootaandeelhouder Keyware

Keyware gaat ook zijn overeenkomst met European Investment Hub, een vennootschap geleid door Laurent Vandervelde (verantwoordelijk voor Duitsland bij Keyware), opnieuw voorleggen aan het remuneratiecomité. Die overeenkomst 'zal desgevallend aangepast worden', luidt het.

Geen gevolgen

Is de positie van de CEO nog houdbaar? 'Ja', reageert Guido Van der Schueren. 'De revisor heeft op basis van de overeenkomst en de terugbetalingen beslist om de rekeningen zonder voorbehoud goed te keuren. Op basis daarvan behoudt de raad van bestuur het vertrouwen in Stéphane Vandervelde.' Van der Schueren onderstreept dat er sprake is van onregelmatigheden en niet van fraude.

Er blijven vragen onbeantwoord. Waarom zijn bij de revisor niet eerder alarmbellen afgegaan? Hebben de raad van bestuur, zijn voorzitter, het remuneratiecomité en het auditcomité hun job correct gedaan? Dat lijkt niet het geval. Voor de volledigheid: in de loop van 2019 werden vier bestuurders van Keyware (Chris Buyse, Pierre Delhaize, Bruno Kusters en Frank Willmann) vervangen. 'Er is een andere raad van bestuur en die heeft de zaken anders aangepakt', zegt een bron dicht bij het dossier.

Keyware verkocht bedrijfswagens aan Puttemans Automobiles zonder verdere marktbevraging. De gedelegeerd bestuurder van Puttemans is Stéphane Vandervelde, de CEO van Keyware. Zijn zoon is er bestuurder.

Keyware moest door het dossier over de onregelmatigheden zijn jaarresultaten over het boekjaar 2020 met een week uitstellen tot eind vorige week. Moet Keyware zijn resultaten over de voorgaande jaren ook aanpassen? 'De auditor heeft ons gezegd dat dat niet moest', stelt Van der Schueren.

Een comité van drie onafhankelijke bestuurders van Keyware is van oordeel dat de deal over de terugbetalingen in het belang is van de vennootschap en haar

aandeelhouders. Dat comité vraagt Keyware om de aanbevelingen die de revisor maakte in het kader van zijn onderzoek 'op zeer korte termijn te implementeren'.

Vrijspraak

Keyware kreeg eind vorige week ook een beetje goed nieuws. Het werd door het hof van beroep van Antwerpen definitief vrijgesproken in het dossier over malafide handelspraktijken dat het bedrijf al enkele jaren achtervolgt. Op één onderdeel van de zaak was Keyware nog niet vrijgesproken. Dat is nu wel het geval.