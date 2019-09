Rijkste families ter wereld potten hun geld op

Vier van de tien family offices verhogen hun cashreserves uit vrees voor een recessie, leert een studie van UBS en Campden Wealth Research.

Er zijn meer en meer signalen dat de opwaartse cyclus op de markten en in de economie langzaam aan zijn einde komt. De sombere vooruitzichten hebben nu ook de rijksten ter wereld in hun greep gekregen, leert het jongste rapport van de Zwitserse private bank UBS en consultant Campden Wealth over de family offices, de investeringsvehikels van de vermogende families.

Family offices zijn voorzichtig door de geopolitieke spanningen en er is een wijdverspreid gevoel dat we het einde van de huidige marktcyclus naderen. Rebecca Gooch Campden Wealth

Het rapport ondervroeg in het voorjaar toplui van 360 family offices overal ter wereld, ook in België maar zonder verdere details over ons land. Europa maakt 32 procent uit van de ondervraagde spelers, iets minder dan de 36 procent van de VS, de grootste groep. De respondenten hebben gemiddeld 1,2 miljard dollar onder beheer.

Cash

De studie toont duidelijk aan dat de family offices slecht weer verwachten: 55 procent denkt dat tegen 2020 een neergang van de markt wordt ingezet. Als gevolg daarvan beginnen ze maatregelen te nemen om mogelijke verliezen tegen te gaan. Dat gaat van het aanpassen van de beleggingsstrategie (45%) over het terugdringen van de risico's (22%) tot het opbouwen van de cashreserves (45%).

'Family offices zijn voorzichtig door de geopolitieke spanningen en er is een wijdverspreid gevoel dat we het einde van de huidige marktcyclus naderen', zegt Rebecca Gooch, het hoofd van de researchtak van Campden.

Rick Stone, het hoofd van het Stone Family Office die zijn fortuin begon op te bouwen met groepsclaims van beleggers, merkt ook op dat het almaar moeilijker wordt om het geld te kunnen beleggen: de aandelenmarkten gaan volgens hem klappen krijgen, de prognoses voor obligaties zijn ook niet goed en er is te veel durfkapitaal dat op jacht is naar te weinig investeringsmogelijkheden.

Vastgoed

Het voorbije jaar boekte het gemiddelde family office een rendement van 5,4 procent. Maar met grote verschillen naargelang de activaklasse. Zo waren aandelen in opkomende markten goed voor een negatieve opbrengst van 1,1 procent, veel slechter dan verwacht, terwijl vastgoed 9,4 procent opleverde. Het belang van vastgoed in de portefeuilles is dan ook opgedreven.