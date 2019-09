Rob Heyvaert bouwt aan Duitse fintechkampioen

Het investeringsfonds van Rob Heyvaert, vooral bekend als stichter van de financiële consultant Capco, is de drijvende kracht achter de snelle opgang van LPA, een Duitse softwarebouwer voor banken.

Rob Heyvaert maakte fortuin met Capco, dat hij in 1998 stichtte en negen jaar geleden aan het Amerikaanse FIS verkocht. Hij richtte begin 2017 het fintechfonds Motive Partners op, dat vanuit New York en Londen opereert. Dat fonds investeert in bedrijven op het kruispunt van technologie en de financiële wereld, het terrein dat Heyvaert kent als zijn broekzak.

De investeringsgroep kocht in november vorig jaar een meerderheidsbelang in het Duitse LPA, dat software maakt voor banken.

De prestigieuze adviesraad van Motive, met onder meer voormalig Amerikaans minister van Financiën Larry Summers, de voorzitter van Microsoft en een voormalige topper bij Deutsche Bank, is illustratief voor de grote ambities.

Expansie

Motive Partners beperkt zich niet tot Wall Street en de Londense City, maar richt zijn blik ook op continentaal Europa. De investeringsgroep kocht in november vorig jaar een meerderheidsbelang in het Duitse LPA, dat software maakt voor banken en toen goed was voor bijna 200 fintechconsultants. LPA automatiseert onder meer de aanmaak van regelgevende documenten die de bank verplicht bij beleggingsproducten moet steken.

Heyvaert kondigde bij de overname aan LPA te zullen ondersteunen bij zijn geografische expansie buiten Duitsland en maakt daar snel werk van. Het bedrijf uit Frankfurt kondigt deze week zijn tweede overname in korte tijd aan. LPA koopt, met de steun van Motive Partners, zijn land- en sectorgenoot Effco (40 consultants) en krijgt zo betere toegang tot de belangrijke Zwitserse bankenmarkt plus Oostenrijk en Frankrijk.

Tel Aviv en Kopenhagen

De deal komt er nog geen maand na de overname van Modelity, een bedrijf van 80 consultants in Tel Aviv, het fintechwalhalla in Israël. En in juni nam LPA ook al het Deense Capital Markets Partners (CMP) over, goed voor 20 consultants in Kopenhagen.