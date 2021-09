Rob Heyvaert helpt exclusieve bedrijvenmarkt naar de beurs

De Belgische ondernemer Rob Heyvaert bouwt zijn snel groeiende fintechimperium razendsnel uit. Via zijn blancochequebedrijf brengt hij Forge Global, een Amerikaanse onlinemarktplaats voor niet beursgenoteerde bedrijven naar Wall Street.

Forge Global, dat zeven jaar geleden werd opgericht in San Francisco, kan je het best omschrijven als een bedrijvenmarkt voor de happy few. Techentrepreneurs en werknemers van toekomstige unicorns gebruikten het platform om aandelen te cashen voor hun bedrijf de sprong naar de beurs waagde.

Forge Global maakte handel in de streamingdienst Spotify of het betaalbedrijf Square mogelijk toen die nog niet beursgenoteerd waren. Nu de waarderingen in de start-upwereld blijven stijgen, neemt ook de vraag naar de diensten van Forge Global en andere alternatieve marktplaatsen toe.

Lang niet iedereen is toegelaten tot zulke beurzen: de Amerikaanse toezichthouder bepaalt dat je een vermogen van minstens 1 miljoen dollar, woning niet inbegrepen, moet hebben en jaarlijks 200.000 dollar moet verdienen.

Heyvaert brengt het bedrijf naar Wall Street door het te fuseren met Motive Capital, het blancochequebedrijf dat zijn fintechfonds Motive Partners begin dit jaar lanceerde. Met zo'n spac brengen investeerders een vehikel zonder activiteiten naar de beurs om op zoek te gaan naar overnameprooien.

Volgens Motive Partners hangt een prijskaartje van 2 miljard dollar aan Forge Global en levert de deal 550 miljoen dollar aan vers geld op.