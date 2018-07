Rob Heyvaert investeert in Ierse fintech

Motive Partners, het investeringsfonds opgestart door de Belg Rob Heyvaert, is met een investering in het Ierse fintechbedrijf Global Shares al aan zijn derde deal toe.

Motive Partners, dat naar verluidt een oorlogskas van 1 miljard dollar heeft, richt zijn pijlen op bedrijven die een technologische revolutie beogen in de financiële wereld. Het heeft zonet zijn derde deal achter de rug. Motive Partners steekt een niet nader genoemd bedrag in het Ierse Global Shares en verwerft daarmee een belang van 40 procent.

Global Shares levert software en bijhorende diensten voor het beheer van aandelenplannen voor werknemers. Het bedrijf telt 175 werknemers, heeft kantoren in 10 landen en telt grote bedrijven als Cargill, Generali en GSK tot zijn klanten.

'Motive Partners brengt zowel de expertise als het kapitaal dat we nodig hebben om globaal een grote stap vooruit te zetten', zegt Tim Houston die vorig jaar als CEO van Global Shares de award van 'Irish Fintech Company of the Year' van Deloitte overhandigd kreeg.

Motive Partners investeerde eerder al in de Zwitserse leverancier van software voor private banking Avaloq en in LMRKTS, dat banken helpt besparen door overbodigheden in wisselkoersen weg te werken en dat gesteund wordt door de Amerikaanse ex-minister van Financiën Larry Summers.