Rob Heyvaert krijgt fintech-zwaargewicht als copiloot

Met Jeff Yakubi haalt Motive Partners, het fintechfonds dat Rob Heyvaert oprichtte na zijn exit bij zijn consultancybedrijf Capco, een absoluut zwaargewicht in de branche in huis. Yakubi was 15 jaar CEO van Fiserv, een Amerikaanse specialist in betaaldiensten en technologie voor de financiële sector die onder zijn leiding uitgroeide tot een gigant.