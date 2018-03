Rob Heyvaert zet 1 miljard in voor techrevolutie bij banken

Met een investeringsfonds van 1 miljard dollar wil ex-Capco-topman Rob Heyvaert inspelen op de technologische revolutie in de financiële wereld. 'Facebook en co kunnen banken niet vervangen.'

Met een exclusief feest opende Rob Heyvaert dinsdagavond in de Londense wijk Canary Wharf een innovatie- en investeringscentrum voor de financiële sector.

‘In dit techlabo willen we grote financiële spelers samenbrengen om na te denken over de technologische uitdagingen waar ze voor staan. De bedoeling is om gemeenschappelijke innovatieprojecten op gang te trekken.’ De eerste grote namen die zich achter het Londense project scharen, zijn binnen: MasterCard, Royal Bank of Scotland, de Ierse marktleider AIB, de op een na grootste Braziliaanse bank Bradesco, en Emirates, de grootste financiële instelling van het Midden-Oosten.

Het techlabo is een initiatief van Motive Partners, het investeringsfonds dat de Belgische ondernemer vorig jaar samen met drie partners oprichtte, en volgens het nieuwsplatform Axios goed is voor 1 miljard dollar investeringskapitaal. ‘Het verschil met traditionele fondsen is dat wij ons specifiek richten op de technologische revolutie waar de financiële wereld voor staat. Ook hebben we voor ons investeringsteam van zestig werknemers veel specialisten in huis gehaald’, zegt Heyvaert.

De Belg is vooral bekend van Capco, een van de marktleiders in financiële technologie voor de financiële wereld. Capco is inmiddels verkocht aan het Amerikaanse FIS, bij ons bekend als de overnemer van de betaalspecialist Clear2Pay. Heyvaert bleef als leider van de dienstentak bij FIS verantwoordelijk voor een omzet van 2,8 miljard euro en 50.000 werknemers. Na een sabbatical richtte hij vorig jaar Motive Partners op, samen met drie partners die hun sporen verdiend hadden bij FIS, Morgan Stanley en Blackrock. In de adviesraad van het fonds zitten onder meer de voorzitter van Microsoft, de chief information officer van Deutsche Telekom en het voormalige hoofd technologie van Goldman Sachs.

De financiële sector is al goed voor een kwart van alle wereldwijde investeringen in technologie, wat overeenkomt met een markt van 700 miljard dollar. rob heyvaert medeoprichter motive partners

Motive Partners heeft intussen twee investeringen achter de rug en vijf andere in de pijplijn zitten. Het fonds nam een participatie in de Zwitserse leverancier van software voor private banking Avaloq en in LMRKTS, dat banken helpt besparen door overbodigheden in wisselkoersen weg te werken en dat gesteund wordt door de Amerikaanse exminister van Financiën Larry Summers.

Volgens Axios mikt het fonds op investeringen van minstens 100 miljoen dollar. Heyvaert ziet opportuniteiten nu de banken hulp nodig hebben om een antwoord te vinden op technologische uitdagingen als de bitcoin of artificiële intelligentie. ‘De banken zitten in een perfecte storm’, zegt hij. ‘Door de technologische revolutie dreigt de sector 4,7 biljoen dollar te verliezen. Dat komt boven op hun zware kostenstructuur, steeds strengere regulering en een veeleisende klant die transparantie en oplossingen op maat wil. De financiële sector is al goed voor een kwart van alle wereldwijde investeringen in technologie, wat overeenkomt met een markt van 700 miljard dollar.’

Met zijn jarenlange ervaring in de financiële technologie - zijn eerste bedrijf Cimad Consultants verkocht hij al in 1995 aan IBM - hoopt Heyvaert een turbo te kunnen zetten onder bedrijven die de technologische revolutie bij de banken in goede banen leiden.

Heyvaert gelooft dat lokale banken kunnen overleven, op voorwaarde dat ze een community van klanten aan zich kunnen binden. ‘De Facebooks van deze wereld kunnen die rol wellicht niet overnemen, omdat het traditionele metier van de financiële sector niet te vervangen valt: niemand kan beter risico’s beheersen dan een bankier. Als je dat in handen van de grote techspelers laat, is de kans bestaande dat de wereld een nieuwe financiële crisis tegemoetgaat.’