'Robinhood plant sprong naar Wall Street'

In zeven jaar tijd is Robinhood uitgegroeid tot een beleggersfenomeen dat op bijna 12 miljard dollar wordt geschat.

De razend populaire Amerikaanse beleggingsapp Robinhood zou banken hebben aangesproken om een beursgang voor te bereiden. Mogelijk maakt Robinhood al in de eerste maanden van 2021 zijn debuut op de Amerikaanse beurs.

Robinhood, dat beleggers de kans geeft om gratis in aandelen te handelen, hintte al meermaals op een beursgang. Maar volgens het persagentschap Bloomberg worden de plannen concreet. Het Amerikaanse bedrijf zou banken hebben aangezocht om bij hem te komen pitchen om een eventuele beursgang te mogen begeleiden.

Robinhood zou ten vroegste in het eerste kwartaal de sprong naar Wall Street wagen. Het beleggersplatform laat niet in zijn kaarten kijken over een eventuele beursgang. Ook Bloomberg zegt dat de operatie nog altijd kan worden afgeblazen.

Lockdown

Het Amerikaanse Robinhood werd een zevental jaar geleden opgericht. In die periode wist het techbedrijf uit te groeien tot een gigant van bijna 12 miljard dollar die de beleggerswereld grondig door elkaar schudt. En dat met één principe: beleggers moeten niet betalen om te handelen. 'Dat houdt evenveel steek als betalen om een e-mail te versturen', redeneerden de oprichters Vladimir Tenev en Baiju Bhatt.

12 miljard Waardering Bij de jongste kapitaalronde werd Robinhood geschat op 12 miljard dollar.

Met zijn gratisbeleid en een app die beleggen even eenvoudig als gamen maakt, werd Robinhood, dat voorlopig enkel in de Verenigde Staten beschikbaar is, al snel een fenomeen onder millennials. Maar het platform werd pas echt een fenomeen door de coronacrisis. De lockdown en de beursremonte die erop volgde, deden de interesse voor beleggen enorm toenemen. Op het einde van de zomer telde Robinhood 13 miljoen gebruikers, 3 miljoen meer dan in het jaar daarvoor.

Kritiek

Maar de app krijgt ook veel kritiek. Beleggers kunnen via Robinhood handelen in aandelen en fondsen, maar ook in opties en omstreden cryptomunten. Omdat Robinhood traden volgens critici even makkelijk maakt als een computerspelletje spelen, trekt het bedrijf ook beleggers aan die zich te weinig bewust zijn van de risico's.