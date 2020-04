Robotadviseur Investsuite tankt 2 miljoen bij

Investsuite zette zichzelf eerst in de markt door diensten voor robotadvies te ontwikkelen voor andere financiële partijen. Vermogensbeheerders en private bankers schakelen daarbij de algoritmes van Investsuite in om beleggingsdiensten aan hun klanten aan te bieden.‘Dat algoritme is het hart van onze business', zegt Vanhaeren. ‘Op basis van die technologie bieden we nu ook tools aan waarmee wealth managers en pensioenfondsen hun eigen fondsen kunnen maken. Daarnaast hebben we diensten in huis waarmee beleggers makkelijker zelf kunnen investeren. We werken voorts aan toepassingen waarbij klanten op een heel klare manier uitgelegd krijgen hoe hun beleggingsportefeuille over een bepaalde periode heeft gepresteerd, en waarom.’

Virtuele collega's

Voorlopig lijkt de coronacrisis de zaken niet af te remmen. ‘Enkele potentiële klanten hebben wel al laten weten dat ze bepaalde afspraken willen uitstellen tot alles achter de rug is,’ zegt Vanhaeren. ‘Maar de deals in Dubai en Denemarken gaan gewoon door. In Dubai wil een grote financiële groep drie van onze tools tegen oktober geïntegreerd zien in haar aanbod. We werken daar volop aan door, via videocall. We blijven ook mensen aanwerven. We hebben twee weken geleden nog iemand aan boord gehaald. Die heeft zijn collega’s nog niet in het echt gezien, alleen via de pc.’