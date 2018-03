Robots gaan de post bezorgen bij AG Insurance

De grootste verzekeraar van het land trekt dit jaar 75 miljoen euro uit om in innovatie te investeren.

AG Insurance mag dan wel een sterk jaar achter de rug hebben - de nettowinst ging met 12 procent de hoogte in naar 583 miljoen euro- 2017 bleek volgens topman Hans De Cuyper ook een kantelpunt voor de grootste verzekeraar van het land.

We willen tegen eind dit jaar onze interne postbedeling regelen via artificiële intelligentie. Werknemers kunnen zich daardoor weer full time toeleggen op andere taken. Hans De Cuyper Topman AG Insurance

'Totnogtoe had de sector vooral oog voor risicobeheer of voor de nieuwe financiële regels,' blikt De Cuyper terug. 'Maar de voorbije maanden zag je dat toch veranderen, en verschoof de aandacht naar de andere verwachtingen van de klanten en naar nieuwe specialisten in financiële technologie die zich op onze markt richten.'

Om beter te kunnen inspelen op die trends had AG Insurance vorig jaar al een aantal nieuwe toepassingen gelanceerd. Wie schade heeft aan zijn woning, hoeft bijvoorbeeld niet langer op een bezoek van een expert te wachten, maar kan dat ook regelen via een videofunctie op zijn of haar smartphone. Autoschade kan dan weer sneller worden opgemeten in een ‘scan center’.

Maar dit jaar wil AG Insurance nog een versnelling hoger schakelen. De verzekeraar liet dinsdag verstaan dat hij dit jaar 75 miljoen euro opzij zet om te investeren in IT-infrastructuur, innovatie en digitalisering.

Zoeken naar pijnpunten

Gaat AG Insurance binnenkort dan een hippe fintech-start-up overnemen? ‘We sluiten het niet uit, als we de diensten van die fintech kunnen integreren in onze bestaande producten’, reageert De Cuyper. ‘Maar daarvoor is ons budget van 75 miljoen euro niet voorzien. We vragen de komende maanden aan onze medewerkers om te onderzoeken wat de pijnpunten zijn in de bestaande processen voor onze klanten en ons bedrijf.’De Cuyper geeft een voorbeeld.

4.000 Werknemers Bij AG Insurance werken vandaag ongeveer 4.000 mensen. Vanaf dit jaar zullen enkele tientallen werknemers het bedrijf verlaten via natuurlijk verloop.

‘Sinds eind vorig jaar komen er geen echte brieven meer binnen op het hoofdkantoor. Alles wordt vooraf gescand via artificiële intelligentie. Tegen het einde van het jaar willen het systeem zover hebben dat de computer meteen kan bepalen voor welke werknemer de verschillende types correspondentie bestemd zijn.'

'De werknemers die zich daar vandaag mee bezig moeten houden, kunnen zich zo op andere taken toeleggen. Voor mensen die aanvoelen dat hun job wel eens bedreigd kan worden door dergelijke nieuwe toepassingen, hebben we intern ook een cel uitgewerkt waarin je opleidingen kan volgen om andere taken uit te voeren binnen het bedrijf.'