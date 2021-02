Rothschild stapt in Kempense makelaar

De Londense zakenbank Rothschild & Co wordt de meerderheidsaandeelhouder van de verzekerings- en vastgoedmakelaar Hillewaere. Rothschild wil het Turnhoutse bedrijf gebruiken als basis voor een fusie- en overnamegolf in ons land.

'Oei, daar kan ik niet op antwoorden. Ze zijn beide even belangrijk', antwoordt Roel Duyts op de vraag of zijn Hillewaere Groep nu eerder een vastgoedmakelaar is dan wel een verzekeringsmakelaar. De Kempenaar begon in 2002 met een eigen vastgoedkantoor en kreeg er vijf jaar later met de overname van een sectorgenoot een kleine verzekeringsportefeuille bij. Nu draait die Hillewaere Groep met 80 medewerkers ruim 9 miljoen euro omzet in vastgoedverkoop, verzekeringen, hypotheekverkoop en verbouwadvies.

Hillewaere Vastgoed verkoopt dagelijks vier panden via acht kantoren in de provincie Antwerpen en twee recente vestigingen in Gent en Hasselt. De aparte structuur Hillewaere Verzekeringen is vanuit Turnhout en Schilde actief in bedrijfsverzekeringen en nicheverzekeringen voor exclusieve woningen, wagens, kunstcollecties of jachten.

Hoe komt die speler op de radar van de Londense tak van de wereldbekende Rothschild-familie, die in ons land actief is met een zakenbank en een private bank voor de allerrijksten? Daarvoor moeten we naar Nederland. Via het investeringsfonds Five Arrows Principal Investments (FAPI) stapte Rothschild & Co in 2019 in de Nederlandse verzekeringsmakelaar Heilbron Groep van CEO Marco Gregoor en zijn compagnon Frank Germans. Door een zeer actieve overnamepolitiek van 30 overnames in amper drie jaar groeide Heilbron uit van 15 miljoen euro omzet in 2017 naar 125 miljoen euro nu.

We willen op korte termijn van de top 50 naar de top 10 gaan. Roel Druyts CEO en oprichter Hillewaere Groep

'Dat verhaal willen we graag herhalen in de buurlanden. In België is ons oog gevallen op Hillewaere', zegt Gregoor. Hij ziet wat parallellen: Heilbron en Hillewaere hebben een verleden van makelaardij en mikken op het betere segment van de markt. 'En als ik naar Roel kijk, zie ik een gelijkaardige ambitie en energie.' Druyts blijft CEO en aandeelhouder van Hillewaere. De buy&build-strategie zal Gregoor vanuit Heilbron mee begeleiden.

De gezamenlijke ambitie is zeer duidelijk: door overnames een grote speler op de Belgische verzekeringsmarkt worden. Maar de weg naar het 'Heilbron van België' is nog lang. Momenteel zit Hillewaere in de top 50 in België. 'We willen op korte termijn naar de top tien gaan', zegt Druyts. Dat is haalbaar, op langere termijn is de ambitie de top 3', vindt Gregoor.

6.700 Makelaarskantoren De Belgische verzekeringsmarkt telt 6.700 erkende makelaarskantoren..

Druyts vindt dat de Belgische markt klaar is voor een schaalvergroting. 'Er zijn 6.700 makelaars in België, maar slechts 140 met meer dan tien personeelsleden. Schaalgrootte is belangrijk om de uitdagingen in IT en professionalisering op te vangen.' Hij verwijst naar Nederland, waar de digitale verkoop voor sommige producten dominant is en waarschuwt voor de komst van de Nederlandse vergelijkingssite Independer van DPG Media naar ons land.

'De administratie van het polisbeheer is zeer arbeidsintensief. We werken daarvoor aan oplossingen en staan al ver in het robotiseren van elementen', zegt Druyts. 'De makelaars die nog op de klassieke manier werken, moeten digitaliseren. Om dat aan te kunnen zijn grote groepen nodig.'

Hillewaere Groep De Turnhoutse Hillewaere Groep is goed voor 9 miljoen euro omzet en 80 werknemers en via vier bedrijven actief in vastgoedbemiddeling, verzekeringen, hypotheken en advies rond interieur en verbouwingen. De groep werd in 2002 opgericht door Roel Druyts en groeide de jongste jaren vooral organisch door het openen van nieuwe kantoren. Met de instap van Rothschild & Co wil Druyts actief bedrijven overnemen. De verzekeringstak bedient 11.000 klanten via kantoren in Turnhout en Schilde. Ze mikt op bedrijfsverzekeringen en exclusieve nicheverzekeringen en heeft eigen volmachtproducten voor exclusieve wagens, woningen, kunst en jachten. Als vastgoedmakelaar verkoopt Hillewaere vier huizen per dag via kantoren in de Antwerpse rand, de Kempen, Hasselt en Gent. De hypotheekmakelaar is goed voor 10 miljoen euro kredieten per jaar.

Die conclusie hebben ook andere partijen in de sector getrokken. In enkele weken tijd werden verschillende deals aangekondigd. Callant uit Oostkamp kocht vorige week zijn Antwerpse sectorgenoot DPS Verzekeringen. Net voordien voegde de Duitse groep Ecclesia met Kegels & Van Antwerpen nog een naam aan haar Belgische divisie toe en kocht het Roeselaarse Allia Assumax het Waregemse bedrijf van de lobbyist Koen Blijweert. Ook Vanbreda Risk & Benefits was vorig jaar actief met de integratie van Medius en Proteus.

Vastgoed

Die uitdagingen zijn er ook in de verkoop van vastgoed. 'De meeste makelaars werken lokaal en zeggen dat een goede service hun troef is. Maar dat is niet onderscheidend genoeg', zegt Druyts. 'We bouwen al jaren aan IT-systemen om makelaars te helpen achterhalen wie in hun regio zal kopen en verkopen. De makelaar krijgt een melding op zijn smartphone als er een mogelijke kandidaat in zijn regio is en kan met een druk op de knop een video sturen of een brief laten afleveren.'

Druyts wil in vastgoed een landelijk net uitbouwen omdat zijn model 'schaalbaar' is. 'Onze tools kunnen we perfect inzetten bij partijen die met ons in zee willen gaan.' Maar de verzekeringstak geografisch uitbreiden krijgt de prioriteit. 'We bekijken hoe we dat kunnen organiseren met andere partijen', zegt Druyts. Wordt het een kopie van het model van Heilbron dat via enkele hubs van 75 werknemers het hele land bedient? 'We zullen dat bekijken, maar de markt zit hier anders in elkaar dan in Nederland.'