Ruim 2.100 Arco-coöperanten verliezen rechtszaak

De vordering van ruim 2.100 Arco-coöperanten werd onontvankelijk verklaard. Dat heeft de Brusselse ondernemingsrechtbank beslist.

Het vonnis van de eerste Brusselse ondernemingsrechtbank is het allereerste in de Arco-zaak. Van de 800.000 Arco-coöperanten die hun geld kwijtspeelden, trokken 2.172 mensen naar de rechter. Via het juridisch advieskantoor Deminor eisten ze 9,2 miljoen euro aan schadevergoeding. De pleidooien werden begin juni gehouden in het voormalige NAVO-gebouw in Brussel.

De coöperanten stelden misleid te zijn geweest door de Arco-vennootschappen, de voorgangers van de bank Belfius, Arco-bestuurster Francine Swiggers en de Belgische staat. De vier partijen zouden jaren beleggers om de tuin geleid hebben, omdat de argeloze manier van sparen dan toch risicovol bleek. Tegen beter weten in hebben ze hun spaarcenten in Arco-aandelen gestopt of zijn ze te lang aan boord gebleven toen het al de verkeerde kant opging met de investeringsmaatschappij.

Hoewel de advocaten van Deminor over 'de grootste misleiding in de Belgische geschiedenis' spraken, vangen de coöperanten bot in de rechtbank. Die wijst erop dat het niet om een groepsvordering ging. Elke coöperant moest dus individueel bewijs leveren en dat is volgens de rechtbank niet gebeurd. 'De Arco-coöperanten leggen een gezamenlijk dossier met bewijsstukken neer zonder aan te duiden welke coöperanten door welk stuk zou zijn misleid', klinkt het in een persbericht.

De Arco-coöperanten leggen een gezamenlijk dossier met bewijsstukken neer zonder aan te duiden welke coöperant door welk stuk zou zijn misleid. Brusselse ondernemingsrechtbank

Eerherstel

Voor Swiggers, de voormalige topvrouw van Arco die de coöperanten beschouwen als de zondebok voor de ondergang van de investeringsmaatschappij, betekent de uitspraak een overwinning. De coöperanten beschuldigden haar ervan dat ze de jaarrekeningen tussen 2008 en 2011 heeft vervalst. Dat zou ze gedaan hebben door de participatie van Dexia tegen een te hoge waardering in de boeken op te nemen, terwijl de beurskoers van de groep gekelderd was.

Swiggers reageerde daarop met een tegenvordering en kreeg gelijk. De rechtbank veroordeelde de eisers tot een betaling van een schadevergoeding van 1 euro. Tijdens de pleidooien hadden haar advocaten al voor eerherstel gepleit. 'De val van Arco heeft haar veel pijn gedaan. Ze is een stuk van haar levenswerk kwijt', klonk het. 'Het zou niet terecht zijn haar daar aansprakelijk voor te stellen. Het zou een deel van de catharsis zijn als ze door dit proces ook recht krijgt op eerherstel.'