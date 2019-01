Saxo lanceert bod op onlinebroker Binckbank

Cashreserves

Schaalvoordelen

De twee partijen denken dat ze samen sterker staan om de uitdagingen in hun sector aan te kunnen. Dat gaat over toenemende regulering, lage rente, zware technologie-investeringen en veranderend gedrag van klanten.

BinckBank werd in 2000 opgericht. Het bedrijf opereert in Nederland onder de namen Binck en Alex. BinckBank is ook actief in ons land, Frankrijk, Italië en Spanje. De grootste aandeelhouders van de onlinemakelaar zijn Boron Investments, Delta Lloyd Deelnemingen Fonds en Navitas - telkens met een belang van minstens 5 procent.