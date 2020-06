Shorter Fahmi Quadir krijgt haar grote gelijk met val Wirecard

Sprinkhanen, aasgieren, hyena’s. Shorters, grote beleggers die speculeren op de koersval van een aandeel, hebben behoorlijk wat bijnamen naar hun hoofd geslingerd gekregen. En het zijn niet de mooiste. Doorgaans kon het Fahmi Quadir nooit wat schelen.

Vijf jaar geleden, Quadir was toen nog maar 25, had de Amerikaanse al tonnen geld verdiend aan een enorm fraudeschandaal bij Valeant, het Canadese farmabedrijf waarin ze als hefboomfondsmanager short was gegaan. Iets waar je alleen maar in slaagt als je ‘scrupuleus, koelbloedig en onvermurwbaar’ bent, zoals Marc Cohodes haar omschrijft, haar mentor die hier vooral bekend werd als de luis in de pels van het Vlaamse taaltechnologiebedrijf Lernout & Hauspie.

Darts in Central Park

Quadir, 29 intussen, kan tegen een stootje. In haar New Yorkse kantoor met zicht op Central Park kleeft het portret van de gevallen Valeant-topman Michael Pearson nog altijd op een versleten dartsbord. Maar toen de Duitse financieeltoezichthouder BaFin in februari tijdelijk verbood short gaan tegen de betaalgigant Wirecard , verloor zelfs de rijzende ster uit Long Island haar cool.

Net als de journalisten van de Britse zakenkrant Financial Times en een select clubje andere Amerikaanse en Australische investeerders meende Quardir al enige tijd dat iets niet kosjer was aan de niet te stuiten opmars van de Duitse techlieveling Wirecard. Safkhet Capital, Quadirs hefboomfonds vernoemd naar de Egyptische godin van de wijsheid, zette een kwart van de 200 miljoen dollar die het bij grote investeerders had opgehaald in tegen Wirecard.

Dat zelfs de Duitse regulatoren Wirecard de hand boven het hoofd hielden, was een vorm van capitulatie tegenover het ‘despotisme’ van de bedrijfswereld, bulderde ze in een vlammend epistel van 15 pagina’s.

Intimidatie

Schermvullende weergave Quadir zette vijf jaar terug al met succes in op de val van de Canadese farmareus Valeant. ©Bloomberg

Quadir stond de voorbije maanden onder enorme druk, en niet alleen van de publieke opinie die shorters nog steeds verketterde. Wirecard stuurde steevast een legertje advocaten af op critici. In eerdere interviews hintte Quadir ook op intimidatiepogingen, onder meer door ingehuurde hackers. Dat de printer bij haar thuis om 2 uur ’s nachts plots uit zichzelf teksten begon uit te spuwen, was niet ongewoon. Andere investeerders die hun pijlen richtten op Wirecard, hadden het eerder ook al over dreigementen.

De gebeurtenissen van de afgelopen dagen bewijzen Quadirs grote gelijk. Wirecard, de ooit bejubelde beursparel die op 30 miljard euro werd geschat, moest donderdag uitstel van betaling vragen. Drie dagen voordien moest Wirecard opbiechten dat 1,9 miljard euro aan activa allicht fictief was. Een dag later werd voormalig topman en grootaandeelhouder Markus Braun aangehouden op verdenking van fraude.

Lucratieve dagen

Quadir en de andere shorters die hadden ingezet op de ondergang van Wirecard beleven nu lucratieve dagen. De Amerikaanse zakenkrant The Wall Street Journal meldde vorige week nog dat shortsellers al 2,3 miljard euro hadden verdiend aan de recente koersval van Wirecard. Nu Wirecard de afgelopen vier dagen nog eens met 86 procent is gekelderd, zullen de ooit verketterde speculanten nog rijker geworden zijn.