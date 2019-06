Silicon Valley-Belg hint op komst financiële app

De techondernemer Davy Kestens, die tot in Silicon Valley hoge ogen gooide met Sparkcentral, lanceert Spencer, een app voor budgetplanning en vermogensbeheer.

Davy Kestens stapte vorig jaar op als CEO van de sociale klantendienst Sparkcentral, het bedrijf dat hij acht jaar geleden oprichtte en uitbouwde vanuit Silicon Valley in de VS. Hij liet snel uitschijnen dat hij een nieuw bedrijf aan het uitbouwen was, in de financiële sector deze keer. De precieze plannen bleven tot vandaag geheim.

Kestens licht nu via sociale media een eerste tipje van de sluier op. Het is een app om makkelijk te bankieren met rekeningen bij verschillende banken. De merknaam wordt niet Itsdino, de aanvankelijke werktitel, maar Spencer.

'We willen dagelijks bankieren makkelijker, sneller en proactiever te maken. Mensen moeten een beter inzicht krijgen in hun inkomsten en uitgaven en hun situatie kunnen vergelijken met mensen die op hen lijken', zegt Kestens.

Het gaat bijvoorbeeld om een automatische overschrijving naar een externe rekening vanaf dat je loon binnen is en andere slimme betaalopdrachten. Maar ook om tips over welke supermarkt het goedkoopst is, hoe je het best spaart voor een reis en ander advies over budgetplanning.

Spencer maakt zich sterk dat de dienst gebruiksvriendelijker en proactiever zal zijn dan de huidige bankenapps. Wanneer de echte lancering er komt, wordt nog niet bekendgemaakt.

PSD2

De recente Europese richtlijn voor betaaldiensten PSD2 maakt het mogelijk dat technologiespelers alles-in-éénapps bouwen op basis van de verschillende rekeningen van de klant, die wel toestemming moet geven.