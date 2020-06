Snoop Doggs bankenbestormer landt in België

Gin and Juice and fintech: Snoop Dogg, hier links naast CEO Sebastien Siemiatkowski, is allicht de bekendste aandeelhouder van het Zweedse Klarna.

De boomende Zweedse fintechgigant Klarna, met rapper Snoop Dogg als bekendste aandeelhouder, biedt vanaf vandaag ook in ons land zijn diensten aan bij retailers als H&M en AS Adventure. ‘Door de coronacrisis heeft onze ‘koop nu, betaal later’-aanpak de wind in de zeilen’, zegt CEO Sebastian Siemiatkowski.

Kopen op de poef is nu niet bepaald een grote innovatie in de financiële wereld. Maar door dat concept uit te werken op maat van e-commercebedrijven en door zich nadrukkelijk op millennials te richten, kon het Zweedse Klarna de voorbije jaren wel uitgroeien tot een van de waardevolste fintechbedrijven van Europa.

5 miljard Unicorn Bij de meest recente grote kapitaalronde, die vorige zomer plaatsvond, werd de waarde van Klarna geschat op 5 miljard euro.

Wie bij het online shoppen voor Klarna als betaalmethode kiest, moet geen kaart of betaalbakje bovenhalen. Het intikken van enkele gegevens zoals naam, adres en telefoonnummer volstaat. De webwinkel stuurt het product naar de klant, met daarbij een factuur die binnen 21 dagen aan Klarna moet worden betaald, al dan niet in schijven. Klarna heeft de retailer intussen al betaald, of de eindklant nu betaalt of niet.

De formule slaat aan. Klarna levert al in 17 landen betaaldiensten aan 200.000 retailers en 85 miljoen consumenten en wordt gewaardeerd op 5 miljard euro. Met dank ook aan celebrity's als Lady Gaga en Snoop Dogg, die met de regelmaat van de klok worden ingezet in hippe reclamecampagnes. Snoop Dogg is ook aandeelhouder van de groep, al hebben grote investeringsmaatschappijen als Sequoia, Alibaba-dochter Ant Financial en de kledingketen H&M grotere brokken van Klarna in handen.

Coronaboost

Vanaf vandaag biedt Klarna ook zijn diensten aan bij een twintigtal retailers in ons land. ‘Daar horen grote namen bij zoals H&M en de outdoorketen AS Adventure’, zegt mede-oprichter en CEO Sebastien Siemiatkowski. ‘België biedt veel kansen voor ons. In vergelijking met andere landen is e-commerce hier nog veel minder ingeburgerd. Er is dus een achterstand in te halen. We hebben hier ook een lokaal kantoor geopend. Dat moet ons in staat stellen de Belgische markt veel beter te leren kennen.’

Met de timing zit het alvast snor. Door de lockdown kreeg online shopping een stevige boost en zagen veel retailers zich gedwongen om in extra digitale diensten te investeren. ‘Dat was zeker een belangrijke katalysator voor onze business’, zegt Siemiatkowski. ‘Als gevolg van de coronacrisis kenden we zowel in transactievolumes als in omzet een stevige groei.’

Kredietverliezen

Klarna krijgt geregeld de kritiek dat het mensen dieper in de schulden steekt door kopen op de poef als iets hip voor te stellen.

Al heeft de pandemie ook negatieve gevolgen voor de groep. In de eerste drie maanden zag Klarna zijn verliezen op niet of laattijdig terugbetaalde kredieten meer dan verdubbelen. Tegelijk zette de betaalspecialist bijna 10 miljoen euro opzij om latere coronaschokken op te kunnen vangen. Dat verklaart mee waarom Klarna in het eerste kwartaal voor 43 miljoen euro in het rood ging. In 2019 had het bedrijf al een verlies van 104 miljoen euro opgebiecht. Het was de eerste keer in de 15-jarige geschiedenis dat Klarna niet met zwarte cijfers schreef.

‘De voorbije twee jaar hebben we volop ingezet op groei en op nieuwe producten’, zegt Siemiatkowski daarover. ‘Een flink deel van dat verlies is daaraan te wijten. Maar de stijging van onze kredietverliezen moet worden genuanceerd. We zijn in veel meer markten beginnen te werken dan voorheen, en je ziet daar heel grote verschillen in kredietverliezen.’

Schuldenberg

Steekt Klarna mensen niet meer in de schulden door betalen op krediet plots als iets hips voor te stellen? Siemiatkowski kent de kritiek maar al te goed en heeft meteen een antwoord klaar waar de mediatrainer van dienst allicht trots op zal zijn. ‘We presenteren Klarna als een alternatief betaalmiddel voor heel specifieke aankopen, in bepaalde niches. We focussen vooral op echte retailers, je gaat met Klarna bijvoorbeeld niet betalen in de supermarkt. Klassieke kredietkaartmaatschappijen laten dat wel toe en zo riskeren klanten via zogenaamde wentelkredieten de schulden op te stapelen. De bedragen die onze klanten via Klarna uitgeven, schommelen gemiddeld rond 88 euro. In België kunnen klanten maximaal 1.500 euro besteden per transactie, maar dan moeten ze eerst een trackrecord bij ons hebben opgebouwd.’

Spaarboekjes

Klarna’s ambities reiken verder dan betalingen. In Duitsland werkt de groep al samen met Raisin, een fintechplatform waarmee klanten hun spaargeld kunnen plaatsen op buitenlandse rekeningen die een hoger rendement bieden. Valt Klarna weldra ook de Belgische banken op die markt aan? ‘We willen op termijn al onze diensten aanbieden in alle markten, al blijft de focus op onlinebetalingen liggen. Maar eerst doen we er alles aan opdat wat we nu in België brengen een succes wordt.’