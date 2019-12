Snoop Doggs-fintechlieveling Klarna wikt beursgang

Het Zweedse betaalbedrijf Klarna, waar ook de Amerikaanse rapper Snoop Dogg aandeelhouder van is, denkt er luidop over na om naar Wall Street te trekken.

Klarna , dat vooral betalingen van webwinkels verwerkt, is op enkele jaren tijd uitgeroeid tot een van de meest waardevolle financiële technologiebedrijven van Europa. Na een nieuwe kapitaalronde afgelopen zomer, wordt de waarde van Klarna geschat op zo'n 5 miljard euro.

Maar wellicht zal Klarna volgend jaar of in 2021 opnieuw bij investeerders aankloppen om zijn razendsnelle groei verder te kunnen financieren, zegt topman Sebastian Siemiatkowski vrijdag in een interview met het financiële persagentschap Bloomberg. Daarbij sluit hij niet uit dat Klarna ook naar de beurs trekt.

Amerikaanse ambities

'Zo'n beursgang zou hoogstwaarschijnlijk in de Verenigde Staten plaatsvinden', stelt Siemiatkowkski. 'Niet alleen snapt men daar beter hoe technologiebedrijven zoals het onze werken, de VS kunnen binnen een tot twee jaar ook uitgroeien tot onze grootste markt.

Voor Klarna de sprong naar Wall Street maakt, zal het betaalbedrijf wellicht nog cash ophalen door met de pet langs te gaan bij private investeerders. Dat geld zal moeten dienen om nieuwe overnames te financieren. Siemiatkowski laat alvast uitschijnen dat Klarna dicht bij twee deals in Europa en de VS staat. Het betaalbedrijf is vandaag wel nog altijd verlieslatend.

Reclame

Klarna bestaat intussen al vijf jaar, maar werd recent vooral bekend als het fintechbedrijf waar rapper Snoop Dogg zijn centen in heeft gestoken. Snoop Doog, wiens echte naam Calvin Broadus is, werkte aanvankelijk mee aan een reclamecampagne van Klarna. Maar in januari besloot hij met zijn investeringsbedrijf Casa Verde Capital ook een belang in de Zweedse groep te nemen.