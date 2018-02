Snufjes maken autoherstelling fors duurder

Hoewel we steeds minder auto-ongevallen veroorzaken, zien de verzekeraars geen ruimte om de autoverzekering goedkoper te maken. 'Door de ingebouwde technologie zijn de herstelkosten flink gestegen', klinkt het.

De verzekeraars registreerden vorig jaar 343.315 ongevallen waarbij de bestuurders hun autopolis burgerlijke aansprakelijkheid (BA) inriepen. Dat zijn er 10 procent minder dan in 2010, blijkt uit de jaarcijfers van de verzekeraarskoepel Assuralia. Minder dan 6 procent van de polishouders moest van zijn verzekering gebruikmaken, ook al een laagterecord.

De lagere schadefrequentie betekent dat de verzekeraars minder vaak auto's moeten laten herstellen. Maakt dat het beheer van autopolissen niet goedkoper en kan de jaarlijkse premie voor de klant - gemiddeld 319 euro - niet naar omlaag?

+30% Duurdere reparaties De stijging van de garagekosten per uur, tegenover 2008

Toch niet, zegt Assuralia-voorzitter Hans De Cuyper. 'Een daling van de autopremie is niet in zicht. Tegenover de dalende schadefrequentie staan hogere gemiddelde herstelkosten', legt hij uit. Dat heeft alles te maken met de sensoren, de software en andere technologische snufjes die tegenwoordig in een auto zitten. Auto's zijn rijdende computers geworden en daardoor moeilijker te herstellen. Het uurtarief van de garagist is in negen jaar tijd met 30 procent gestegen. De Cuyper: 'Vroeger was een bumper gewoon een stuk plastic. Nu zit dat plastic vol technologie.'

Januaristormen

2017 was ook op het vlak van stormen en overstromingen een rustig jaar voor de verzekeraars, met weinig schadegevallen. Maar dit jaar stromen de dossiers toe, na de twee stormen die in januari over het land trokken.

Eind januari hadden de Belgische verzekeraars al 72.461 schadegevallen binnengekregen, goed voor een totale schadelast van 142,5 miljoen euro of 1.967 euro gemiddeld per schadegeval. De twee stormen zorgen zo meteen voor een grotere schade dan in heel 2017. Toen was sprake van 96,8 miljoen euro schade door stormen en overstromingen.

Assuralia-voorzitter De Cuyper verwacht niet dat de vele schadegevallen in januari de prijs voor een verzekering zullen opdrijven. 'Ik denk niet dat dit de premies van 2018 of 2019 sterk zal beïnvloeden. We zijn nog maar in het begin van het jaar, we hebben nog 10 maanden voor we conclusies kunnen trekken.'