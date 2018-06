Sociaal akkoord bij AG Insurance

Het sociaal conflict bij AG Insurance, de grootste verzekeraar van het land, is voorlopig van de baan. Er is nu ook een deal met de vakbonden die de nieuwe cao's nog niet tekenden, melden het bedrijf en de vakbonden vrijdag.

Dat schoot het gemeenschappelijk vakbondsfront van de andere syndicale organisaties echter in het verkeerde keelgat. Ze pikten het niet dat de directie de cao's enkel met de steun van LBC afsloot omdat zij niet betrokken werden bij het overleg. Dat leidde tot een staking in een deel van het bedrijf die op een gegeven moment de hele onderneming dreigde lam te leggen. Zo ver kwam het echter niet. Het sociaal overleg werd weer opgestart.

Volgens woordvoerder Gerrit Feyaerts van AG Insurance waren er ongeveer 25 openstaande punten - 'opmerkingen' - waarover de directie en de andere bonden onderhandelden. 'Daarover is nu een consensus bereikt. Voor een deel gaat het om bevestigingen en preciseringen van wat al op tafel lag. Een aantal andere punten worden opgelost door het aanbod in het nieuwe cafetariaplan (een lijst met sociale voordelen, red.) te verruimen', aldus de woordvoerder.

Thibaut Montjardin van de ACLVB zegt tevreden te zijn over het akkoord. Als een van de belangrijke nieuwe afspraken noemt hij de extra verlofdagen in het cafetariaplan voor werknemers onder de 50. 'Er is ook vastgelegd dat mensen die stand-by zijn, dat op vrijwillige basis zullen doen. Dat was al afgesproken met LBC, maar het stond niet op papier.' Volgens Montjardin zal de nieuwe deal ook de verschillen tussen de Franstalige en de Nederlandstalige versies van de teksten wegwerken.