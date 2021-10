Sociale onrust bij AG Insurance over thuiswerk

Opeenstapeling van problemen

'In juli hebben we een symbolische actie gevoerd tegen de te hoge werkdruk in de afdeling 'Particulieren en Kleine Ondernemingen', zegt de vakbondsman. 'Dat was in Charleroi, waar we een spontane staking van het personeel konden vermijden. Maar de problemen met die dienst zijn er in het hele land. We hebben dat dossier besproken in de verzoeningscommissie van de verzekeringssector. Als daar geen akkoord uit komt, volgen mogelijk stakingsacties.'