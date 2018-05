Sofina belegt in Franse tandprotheses

De beursgenoteerde holding van de familie Boël legt liefst 52 miljoen op tafel voor een belang in de Franse marktleider voor tandprotheses Biotech Dental.

Daarmee lijkt Sofina voor het eerst sinds lang weer te investeren in een branche die veraf staat van de tech- en e-commerce-ondernemingen waarmee de Boëls de afgelopen jaren de aandacht trokken. Via samenwerkingen met belangrijke Amerikaanse fondsen zoals Sequoia, die mee aan de wieg stonden van reuzen als Google, Facebook en Whatsapp, hield Sofina de vinger aan de pols in Silicon Valley. Tegelijk zette de groep fors in op e-commerce in beloftevolle groeimarkten als India.

Met zijn belegging van 52 miljoen euro in Biotech Dental zet Sofina in de verf dat de groep ook een actieve investeerder is in de gezondheidsindustrie. Biotech Dental - de 'biotech' in de naam lijkt vooral een puur commerciële zet - werd dik dertig jaar geleden opgericht door de Franse serie-ondernemer Philippe Veran en groeide uit tot de grootste specialist in tandprotheses in het land. Intussen is het bedrijf actief in acht landen.

Sinds enkele jaren wil Biotech Dental zijn actieterrein uitbreiden en zet het ook in op andere diensten zoals scanningssytemen voor orthodonisten, 3D-printing van tandprothesen en opleidingen.

De nieuwe kapitaalinjectie van Sofina, aangevuld met een extra 48 miljoen euro aan bankfinanciering, moet Biotech Dental in staat stellen om nog sneller te groeien en in nog meer landen actief te worden. Daarvoor zet het Franse bedrijf naar eigen zeggen ook sterk in op artificiële intelligentie. In maart bracht de groep nog 'Lucy' op de markt, een soort robottandarts die specialisten moet helpen om juiste analyses te maken en sneller de juiste behandelingsmethodes te maken.