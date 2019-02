Sofina bouwt belang in Colruyt verder af

Sofina, de beursgenoteerde holding rond de Belgische zakendynastie Boël, casht ruim 100 miljoen euro met de verkoop van zijn Colruyt-aandelen.

Sofina is al meer dan veertig jaar aandeelhouder van Colruyt , maar de Boëls zijn hun belang in de retailer uit Halle al enkele maanden wat aan het afbouwen. Eind januari gaf Sofina dat ook al mee in zijn halfjaarlijkse nieuwsbrief, maar de holding noemt wel geen cijfers.

Uit een transparantiemelding die Colruyt maandagavond na beurstijd uitstuurde, blijkt dat Sofina nog steeds in verkoopmodus zit. Het belang van 5,23 procent dat Sofina eind december aanhield in Colruyt, werd intussen teruggebracht naar 4,07 procent. Op basis van de 8,96 miljard euro die Colruyt maandag waard was op de Brusselse beurs, is het belang dat Sofina verkoopt meer dan 102 miljoen euro waard.

Naar de kopers hoeft niet hard te worden gezocht: Korys Investments, een van de investeringsvehikels van de familie Colruyt, duikt in de participatiemelding op met een belang van 1 procent. De familie Colruyt controleert in totaal zo'n 60 procent van de supermarktketen.

