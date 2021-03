Sofina geeft personeel 40 dagen extra vakantie

De holding Sofina beloont zijn medewerkers voor het harde en moeilijke werk tijdens de lockdown. Ze geeft hen een pakket van 40 vakantiedagen die over twee jaar opgenomen kunnen worden.

Een boeket bloemen, een cocktailbox aan huis, een consumptiecheque, een thuiswerkvergoeding of een extra beeldscherm en een ergonomische bureaustoel. De waaier aan coronabeloningen van bedrijven voor hun werknemers is breed. Veel werknemers moeten in de crisis extra presteren of in ongewone omstandigheden werken.

Sofina spant de kroon. De holding geeft haar werknemers 40 dagen extra vakantie cadeau. 'Net als in andere sectoren hebben onze mensen de voorbije periode hard van thuis uit en vele uren extra online gewerkt. We willen ze bedanken voor die inspanningen', zegt Wauthier de Bassompierre, directielid van Sofina.

We geven onze medewerkers terug wat ze het meest gemist hebben: qualitytime met familie en vrienden. Wauthier de Bassompierre Directielid Sofina

De acht weken betaalde vakantie dienen om de Sofina-werknemers 'terug te geven wat ze de voorbije tijd het meest gemist hebben: qualitytime met familie en vrienden'. 'Mensen krijgen de mogelijkheid om persoonlijke projecten te realiseren', zegt de Bassompierre.

De maatregel geldt voor alle 68 personeels- en directieleden van de groep. De 40 dagen kunnen over twee jaar opgenomen worden in blokken of als snipperdag, als de pandemie achter de rug is. Ze moeten wel onder collega's worden afgesproken om de continuïteit te garanderen.

Colruyt en Microsoft

Ook andere werkgevers hebben wegens de pandemie extra vakantiedagen toegekend. In de voedingswinkels, waar het personeel in de eerste lockdown overuren draaide wegens hamstergedrag en toegangsbeperkingen, kwamen er compenserende vakantiedagen: tot zeven bij Lidl en vijf bij Colruyt. Die laatste retailgroep sloot haar winkels op zaterdag 2 januari, waardoor het personeel er een rustdag bijkreeg. De werknemers van Delhaize krijgen dit jaar een extra verlofdag.

Enkele grote multinationals, zoals de techbedrijven Google en Microsoft, strooiden met extra vakantiedagen. 'Microsoft voerde wereldwijd vijf Well-being Days in', zegt woordvoerster Karen Verstappen. 'Die betaalde vakantie kunnen werknemers gebruiken om te rusten, te sporten, bij te leren, voor vrijwilligerswerk...'

Sofina zag zijn winst in coronajaar 2020 met 15 procent stijgen. De beursgenoteerde holding van de familie Boël plukte de vruchten van eerdere investeringen in onder meer e-commercebedrijven. De aandeelhouders werden beloond met een dividendstijging van 4 procent en ook het management zag zijn vergoeding flink stijgen. In het Sofina Covid Solidarity Fund werd 20 miljoen euro gestopt.

Dat is uitzonderlijk in een tijd waarin veel ondernemingen vechten om te overleven. ‘We zien niet meteen andere bedrijven die een vergelijkbaar initiatief nemen’, zegt Geert Vermeir, juridisch adviseur bij hr-dienstenverlener SD Worx.