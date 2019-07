Sofina meer dan 7 miljard waard

De waarde van de discrete holding van de familie Boël dikte op één jaar tijd met bijna 1 miljard euro aan. Ze blijft intussen haar participatie in distributiegroep Colruyt afbouwen.

Sofina publiceert sinds 2018 twee keer per jaar een nieuwsbrief. De holding gunt daarmee, al kort na het afsluiten van elk halfjaar en op enkele A4-velletjes, inzage in haar kerncijfers en de belangrijkste ontwikkelingen in haar portefeuille. Sofina is intussen aan haar vierde nieuwsbrief toe.

Hét cruciale cijfer voor elke belegger in een investeringsmaatschappij is de netto-actiefwaarde, zeg maar 'de collectieve spaarpot' van de aandeelhouders en de belangrijkste barometer van de mate waarin de managers waarde creëren.

Midden vorig jaar bedroeg het eigen vermogen van Sofina 6,16 miljard euro. Eén jaar later bedraagt hij 7 miljard of bijna 14 procent meer. Per aandeel klom de waarde op één jaar tijd van 183 euro naar 208 euro.

Colruyt

Sofina geeft geen details over percentages of bedragen, maar de holding blijft wel haar posities in meerdere bedrijven afbouwen. Een van die bedrijven is Colruyt, waarvan ze een historische aandeelhouder is. Midden februari bezat Sofina nog 4,07 procent van de distributiegroep.