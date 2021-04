Sofina's Indiase kroonjuweel doet miljardenovername

Byju's, de Indiase educatieve app waarin de Boël-holding Sofina en Verlinvest van de AB Inbev-familie de Spoelberch investeren, legt bijna 1 miljard dollar op tafel om een sectorgenoot op te slokken. Intussen zouden investeerders al een prijskaartje van 15 miljard dollar op het bedrijf kleven.

Byju's, het geesteskind van de ondernemer Byju Raveendran, groeide op tien jaar tijd uit tot een miljardenbedrijf door via een educatieve app leerlingen vanop afstand video's en tests aan te bieden om zich te kunnen voorbereiden op hun toelatingsexamens.

Maar hoewel het techbedrijf de voorbije maanden volop kon profiteren van de coronacrisis verwacht Byju's niet dat apps leerkrachten helemaal zullen vervangen. Integendeel: Byju's maakte maandag bekend dat het voortaan ook in bakstenen scholen investeert.

De toekomst van het onderwijs is hybride. Als we studenten naar een opleidingscentrum in de buurt kunnen brengen, biedt hen dat het voordeel van stiptheid, kunnen ze intenser werken en hoeven ze die menselijke 'touch' niet te missen. Byju Raveendram Oprichter Byju's

De Indiase groep legt 1 miljard dollar of 851 miljoen euro op tafel voor Aakash Educational Services. Dat is een Indiase keten van 200 centra waar studenten zich kunnen voorbereiden op toelatingsexamens voor een ingenieursopleiding of een studie geneeskunde. Byju's zou 600 miljoen dollar in cash betalen, de rest in aandelen.

'Twaalf maanden ver in de pandemie zien we dat er duidelijk een behoefte is om online en offline onderwijs met elkaar te combineren', citeert het persagentschap Bloomberg Raveendram. 'De toekomst van het onderwijs is hybride. Als we studenten naar een opleidingscentrum in de buurt kunnen brengen, biedt hen dat het voordeel van stiptheid, kunnen ze intenser werken en hoeven ze die menselijke 'touch' niet te missen.'

Overnamehonger

Aakash Educational Services was tot dusver voor bijna 40 procent in handen van de Amerikaanse private-equitygroep Blackstone. Die verkoopt een deel van zijn belang, maar blijft wel nog aan boord als aandeelhouder.

Met de deal die maandag werd aangekondigd is meteen duidelijk waarom Byju's vorig jaar een half miljard dollar bijtankte in een kapitaalronde waarbij het bedrijf toen werd gewaardeerd op 10 miljard dollar. Al ziet het er niet naar uit dat de honger van Byju's al is gestild. Volgens gespecialiseerde sites zoals TechCrunch broedt het Indiase techbedrijf op een nieuwe kapitaalronde. Daarbij zou Byju's al op 15 miljard dollar worden gewaardeerd.

Belgische beau monde

Dat is ook uitstekend nieuws voor de Belgische beau monde. Sofina , het beursgenoteerde vehikel rond de familie Boël, en Verlinvest, het investeringsvehikel van de AB InBev-familie de Spoelberch, zijn al jaren aandeelhouder van Byju's. Toen Sofina en Verlinvest in respectievelijk 2016 en 2017 in Byju's stapten, werd het bedrijf gewaardeerd op respectievelijk 500 en 600 miljoen dollar. Die waardering zou intussen dus al maal 30 zijn gegaan.

230 miljoen opbrengst gedeeltelijke verkoop byju's Vorige maand bleek nog dat Sofina zijn belang in Byju's deels heeft afgebouwd. Die operatie leverde de holding 230 miljoen euro op.