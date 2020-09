Sofina spint opnieuw garen bij digitale schoolmeester

Voor de Belgische beau monde is dat uitstekend nieuws. Via hun investeringsvehikels Sofina en Verlinvest zijn de families Boël en de Spoelberch al geruime tijd aandeelhouder van Byju's.

Eerder deze lente bleek wel dat het beursgenoteerde Sofina een klein deel van zijn belang in de educatieve app te gelde had gemaakt . Maar de Boëls blijven een belangrijke aandeelhouder met een participatie van 8,21 procent. Verlinvest zou voor zover bekend geen aandelen van de Indiase groep van de hand hebben gedaan.

Beursgang

Voor Sofina-beleggers is het uitkijken wat de Britse onlineschoonheidswinkel The Hut woensdag doet bij zijn debuut op de beurs van Londen. Sofina heeft een belang van iets meer dan 9 procent in The Hut, maar is niet van plan dat te verzilveren.