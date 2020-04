Sofina stopt Indiase bierbrouwer extra kapitaal toe

Sofina, het investeringsvehikel van de familie Boël en diens jarenlang Amerikaanse bondgenoot Sequoia pompen samen bijna 20 miljoen euro in de Indiase bierproducent B9 Beverages.

Sofina was al twee jaar terug in B9 Beverages gestapt, een Indiase producent van ambachtelijk bier die zich voornamelijk op zijn thuismarkt richt met het merk Bira. De Boëls volgden toen het voorbeeld van Sequoia, het Amerikaanse investeringsfonds dat twee jaar eerder al aandeelhouder was geworden van B9 Beverages.

Volgens de Indiase krant The Economic Times slaan Sofina en Sequoia nu opnieuw de handen in elkaar en kennen ze B9 Beverage nu een overbruggingsfinanciering van 20 miljoen dollar - omgerekend 18,5 miljoen euro toe. Dat geld maakt deel uit van een grotere kapitaalronde van 30 miljoen dollar, klinkt het. Ook een Zuid-Koreaanse investeringsmaatschappij en meerdere vehikels van welstellende families zouden aan die kapitaalronde deelnemen.

Premiumbier

Met dat geld wil B9 Beverages meer voet aan grond krijgen in het premium-segment van de Indiase biermarkt. Geen evidentie, want door de coronacrisis heeft de Indiase overheid de verkoop van alcohol in het land stilgelegd zolang de lockdown duurt.

Sofina toonde zich de voorbije dagen opvallend actief in India. Vorige week bleek dat de Boëls opnieuw geld hadden geïnvesteerd in het nieuwsplatform Dailyhunt, bijgenaamd het Indiase Google News. Sofina was in maart vorig jaar pas in Dailyhunt gestapt, opnieuw samen met Sequoia.