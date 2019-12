Sofina zet extra miljoenen in op Britse e-commerce

Het investeringsvehikel van de familie Boël pompt andermaal kapitaal in de snel groeiende Britse onlineschoonheidswinkel The Hut.

Sofina , dat al sinds 2016 aandeelhouder is van The Hut en vandaag net geen 10 procent in handen heeft, investeert samen met de Amerikaanse vermogensbeheerder Blackrock bijna 80 miljoen euro in The Hut.

4 miljard Hoge waardering Het Britse The Hut wordt vandaag gewaardeerd op 4 miljard pond, omgerekend 4,8 miljard euro. Dat is ongeveer evenveel als de beurswaarde van Telenet.

Tegelijk gaat het e-commercebedrijf uit Manchester voor meer dan 1 miljard euro aan leningen aan bij een andere groep financiers. Met dat verse geld op zak wil The Hut zijn niet geringe internationale ambities waarmaken.

Tegen welke waardering Sofina nu in The Hut gestapt is, is niet bekend. Maar het is wel duidelijk dat er nu een veel steviger prijskaartje aan de retailer hangt dan enkele jaren geleden.

Online cd-winkel

The Hut, 15 jaar geleden opgericht als online cd-winkel door de Britse entrepreneur Matthew Moulding, is uitgegroeid tot een van de bekendste miljardenbedrijven van het VK. Vorig jaar werd de groep, die zich intussen specialiseert in beauty- en gezondheidsproducten, gewaardeerd op 4 miljard pond. Dat is omgerekend zo'n 4,8 miljard euro, vergelijkbaar met de beurswaarde van Telenet.

The Hut groeit dan ook als kool. Vijf jaar geleden was de retailer nog goed voor een omzet van omgerekend 400 miljoen euro, intussen is dat al aangedikt tot meer dan 1 miljard euro. The Hut, met activiteiten in het VK, Europa, Azië en de VS, boekte vorig jaar een nettowinst van net geen miljoen euro.

10.000 werknemers

De voorbije maanden zette het bedrijf volop in op extra overnames. Eigen wellness- en verzorgingsproducten zijn vandaag al goed voor ongeveer de helft van de omzet. Maar met overnames van lokale fabrikanten van verzorgingsmiddelen wil The Hut die pijler nog verder uitbouwen. Al zet de groep ook in op nieuwe technologie: eerder dit jaar nam ze bijvoorbeeld ook een specialist in vertaalsoftware over.