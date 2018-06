Staking dreigt bij AG Insurance

De nieuwe CAO's bij de grootste verzekeraar van het land zorgen voor sociale onrust. Een gemeenschappelijk vakbondsfront, minus het Vlaamse LBC, geeft AG Insurance 24 uur om zijn nieuwe arbeidsovereenkomsten in te trekken.

In een persbericht zeggen de protesterende bonden dat ze daar op zich geen problemen mee hadden. Maar de manier waarop de directie haar zin wilde doordrukken kon niet door de beugel, klinkt het. De bonden spreken van 'een ultimatum' en 'machtsontplooiing'.

Enkel de LBC kon zich vinden in de voorstellen van het management en zette zijn handtekening onder een voorakkoord. Dat akkoord is nu verder uitgewerkt in concrete cao's die eveneens door het LBC werden ondertekend.