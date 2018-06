Staking in Antwerpen en Charleroi bij AG Insurance

De vakbonden bij verzekeraar AG Insurance, minus de LBC, hebben het werk neergelegd in Antwerpen en Charleroi.

Het sociaal conflict bij AG Insurance, de grootste verzekeraar van het land met moeder Ageas, over de aanpassing van de cao's is maandag uitgedraaid op een staking. In de grote kantoren in Antwerpen en Charleroi legde het personeel het werk neer, bevestigt Patricia Van Gool van de socialistische bond BBTK.

De actie wordt gesteund door alle Vlaamse en Franstalige vakbonden, met uitzondering van de LBC. De Vlaamse christelijke bediendenbond tekende vorige week wel een akkoord over de aanpassing van de cao's, tot grote frustratie van de andere bonden.

Serieuze verslechtering

Van Gool merkt op dat de nieuwe cao's die de directie de bonden voorlegde, een 'een serieuze verslechtering' betekenen voor de werknemers. Het is de bedoeling om de stelsels van extralegale voordelen in de groep op elkaar af te stemmen. De vakbonden zijn ook gekant tegen de invoering van een nieuw systeem van glijdende werkuren.

De bonden hadden de directie donderdag 24 uur gegeven om de nieuwe arbeidsovereenkomsten in te trekken. Maar de top van AG Insurance hield het been stijf en liet vrijdag, na het verstrijken van de deadline weten dat er 'geen nieuwe elementen' zijn in de discussie.

Afspraak met top

De staking blijft voorlopig beperkt tot Antwerpen en Charleroi, waar respectievelijk circa 600 en 400 mensen werken. Een uitbreiding is niet uitgesloten, geeft Van Gool aan. Er staat voor morgen een afspraak met de bedrijfstop op de agenda. 'Maar ik weet niet of die nog plaats zal vinden', zegt de vakbondsvrouw.