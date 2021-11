Stakingsacties bij AG Insurance

De bonden leggen woensdag het werk neer in bepaalde afdelingen van AG Insurance omdat ze menen dat de directie van de grootste verzekeraar van België eerdere afspraken om de werkdruk te verlichten niet respecteert.

Het gemeenschappelijke vakbondsfront bij AG Insurance, een dochter van het beursgenoteerde Ageas , heeft aangekondigd dat het woensdag een stakingsactie lanceert in de afdeling Particulieren en Kleine Ondernemingen in Charleroi. Het personeel van de dienst klaagt al maanden over een te hoge werkdruk, niet alleen in Charleroi maar in het hele land.

De directie erkende na 2,5 dagen onderhandelen de woordbreuk, maar weigert alsnog het akkoord correct na te leven. Ze vraagt zelfs meer flexibiliteit van het personeel. Gemeenschappelijk vakbondsfront AG Insurance

Eind oktober hadden de bonden en de directie in een verzoeningscomité een akkoord bereikt over een aantal ingrepen om de werkdruk in die afdeling te verlichten. De 'crisismaatregelen' bepaalden onder meer dat drie namiddag per week niet naar de diens kon worden gebeld, opleidingen werden uitgesteld tot februari, zaterdagwerk werd geannuleerd en geen comanagementsysteem zou worden ingevoerd.

Maar volgens de bonden heeft de directie nu woordbreuk gepleegd. Niet alleen werden de crisismaatregelen later ingevoerd dan was voorzien, de directie zou ook niet alle afspraken hebben uitgevoerd. De voorbije dagen werd daarover opnieuw gepraat, maar zonder resultaat.

'De directie erkende na 2,5 dagen onderhandelen de woordbreuk, maar weigert alsnog het akkoord correct na te leven', meldt het gemeenschappelijke vakbondsfront. 'Ze vraagt zelfs meer flexibiliteit en geduld van het personeel.' Als er na de staking van woensdag in Charleroi geen toegevingen komen, zullen nog acties volgen, is de boodschap.

Spanningen rond telewerk

Ook de aanhoudende discussie over een nieuwe regeling voor telewerk blijft tot spanningen leiden. AG Insurance voerde in de nasleep van de coronacrisis een nieuw systeem in waarbij werknemers twee dagen per week verplicht naar kantoor komen en tot drie dagen kunnen thuiswerken. Begin oktober stemden de meeste werknemers bij AG Insurance met die nieuwe regeling in door een bijlage bij hun arbeidsovereenkomst te ondertekenen.