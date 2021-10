Steenrijke Duitse Texaan wordt grootaandeelhouder Euroclear

Hoewel Euroclear al jaren een bestaan in de luwte leidt aan de Brusselse kleine ring, komt zowat iedere belegger indirect in contact met het bedrijf. Als settlementhuis garandeert Euroclear dat kopers van aandelen, fondsen of obligaties op het einde van de dag hun effecten krijgen, en dat de verkopers in ruil geld op hun rekening gestort zien. Vorig jaar was het betrokken bij liefst 897.000 miljard euro aan transacties.

Die gigant komt nu deels in handen van Silver Lake, een invloedrijk Silicon Valley-fonds, dat de voorbije jaren belangen opbouwde in onder andere Airbnb, Manchester City en Twitter. Silver Lake betaalt 709 miljoen euro om het belang van 9,85 procent in Euroclear over te nemen van ICE, de uitbater van de beurs van New York. Met die deal, die werd begeleid door de zakenbanken Moelis en Lazard, wordt Silver Lake de tweede grootste aandeelhouder in Euroclear na de Franse effectenbeheerder Sicovam (15,9 procent). Een Belgisch consortium van verzekeraars en publieke investeringsmaatschappijen is met 9,16 procent de derde grootste aandeelhouder.