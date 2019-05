Storm en regelgeving knagen aan winst Allianz Benelux

Die late winterstorm, enkele grote branden en strengere regelgeving, die leidde tot meer reserves voor bepaalde claims, duwden de winst van Allianz' schadetak in de Benelux fors lager. In het eerste kwartaal van vorig jaar boekte de tak een operationele winst van 23 miljoen euro, nu ligt die zo'n 70 procent lager op 7 miljoen.

Allianz Benelux heeft de ambitie tegen 2020 uit te groeien tot het nummer vijf op de Belgische verzekeringsmarkt, en sloot daar recent distributiedeals voor met VDK Bank en Crelan. Maar de groep wil zich niet blindelings in een prijzenoorlog storten om marktaandeel te winnen, geeft regiodirecteur Anthony Bradshaw aan in een persbericht. 'Er zijn segmenten in Niet-Leven waar pricing en risico niet met elkaar in verhouding zijn. Daar gaan wij niet in mee', klinkt het gedecideerd.