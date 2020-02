Stormschade geschat op meer dan 200 miljoen euro

De marktleider in brandverzekeringen AG Insurance (Ageas ) zegt dat de stormen Ciara en Dennis de voorbije weekends in het hele land schade hebben berokkend. In een eerste schatting raamt AG Insurance de schade van beide stormen op ongeveer 60 miljoen euro.

Eerder had AG al laten weten dat het voor Ciara uitging van minstens 40 miljoen euro schade. Dennis, die als minder hevige storm was aangekondigd was, woedde op sommige plaatsen toch vrij hevig. Maar de schade is maar half zo groot als bij Ciara.