Stormschade weegt op Ethias

Het afsluiten van het beruchte First-hoofdstuk hielp Ethias vorig jaar aan een fors hogere nettowinst. Maar door een groot aantal schadeclaims viel het operationele resultaat wel met ruim een derde terug.

Ethias wist vorig jaar wel 8 procent meer premie-komsten binnen te rijven dan in 2017. Maar de vierde grootste verzekeraar van het land kon daar geen hogere operationele winst uit puren. Met 177 miljoen euro kwam Ethias' operationele resultaat zelfs 37 procent lager uit dan een jaar voordien.

Die stevige terugval is vooral te wijten aan de forse stijging van het aantal claims in de schadetak, legt een woordvoerder uit. Vooral de zware storm die midden januari over België raasde, leidde tot veel meer schadevergoedingen. Dat verklaart dat de operationele winst van Ethias' schadetak vorig jaar met 33 procent daalde tot 152 miljoen euro.

De divisie levensverzekeringen boekte een 49 procent lagere operationele winst van 38 miljoen euro. 'In levensverzekeringen richten we ons niet meer op particuliere klanten maar op openbare besturen,' licht de woordvoerder de cijfers toe. 'Ook in dat segment werden we dit jaar getroffen door een aantal grote claims.'

First-erfenis voorbij

Van die tegenvallers valt wel niets te merken aan het onderste lijntje van de resultatenrekening. Netto boekte Ethias vorig jaar een nettowinst van 170 miljoen euro. Dat is 60 procent meer dan een jaar eerder. Maar toen werden de resultaten fors gedrukt omdat Ethias meerdere operaties had gelanceerd om zijn First-erfenis af te kunnen bouwen.

Ethias' First-rekening was een levensverzekering met een gegarandeerde rente van 3 procent. De First-producten waren een grote hit, maar door de crisis en het moeilijke renteklimaat werden ze al snel een financiële strop om de nek van de Ethias. Om die risico's te beperken lanceerde Ethias meerdere terugkoopacties, waarbij het First-klanten een premie bood om ze uit te kopen. Pas dit jaar kon Ethias definitief een streep trekken onder de First-historie door het laatste pakket rekeningen te verkopen aan de Ierse groep Laguna Life.

Superdividend

In de loop van vorig jaar keerde Ethias in totaal een dividend uit van 268 miljoen euro. in dat bedrag was ook een voorschot over 2018 inbegrepen, waardoor Ethias nu geen extra dividend voorstelt over het voorbije boekjaar.

Het geld van het superdividend vloeide integraal naar Vitrufin, een tussenholding boven Ethias dat wordt gecontroleerd door de federale, regionale en lokale overheden die de verzekeraar tijdens de crisis moesten redden.