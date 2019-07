Strafonderzoek tegen topman beurshuis Lawaisse

Het parket van Gent voert een onderzoek tegen Philippe Lawaisse jr. van de gelijknamige beursvennootschap uit Kortrijk. Het onderzoek komt er na een klacht en draait rond een goudschenking. Lawaisse ontkent de aantijgingen.

België telt amper nog beursvennootschappen. De meeste zijn gevestigd in Brussel of Antwerpen. West-Vlaanderen had er tot voor de val van Weghsteen uit Brugge nog twee: naast Weghsteen Lawaisse uit Kortrijk. Zoals veel spelers een familiaal bedrijf, in handen van de gelijknamige familie.

Bij Lawaisse is met Michel Lawaisse en Philippe Lawaisse jr. de derde generatie aan zet. Ze zijn de kleinzonen van Marcel Lawaisse, die het beurshuis in 1946 oprichtte. Lawaisse is een relatief kleine speler. Toch waren de effecten van de klanten op hun rekening bij de beursvennootschap vorig jaar goed voor 616 miljoen euro, weliswaar een daling tegenover het jaar ervoor. Daarnaast stond bijna 56 miljoen euro op hun rekeningen, wat dan weer een stijging was. Netto boekte Lawaisse vorig jaar 0,7 miljoen euro winst.

Ontslag

Michel Lawaisse is een van de gedelegeerd bestuurders. Zijn broer niet langer. Sinds eind 2017 is Philippe Lawaisse jr. ook geen bestuurder meer van de firma, maar hij is er wel nog aan de slag, onder meer als relatiebeheerder.

616 miljoen Tegoeden De klanten van Lawaisse hadden vorig jaar voor 616 miljoen euro aan tegoeden op hun effectenrekeningen bij Lawaisse.

Er is een goede reden voor zijn ontslag als bestuurder en gedelegeerd bestuurder. De Tijd vernam dat hij een stap opzij moest zetten omdat bij het parket van Gent een strafonderzoek tegen hem loopt. Dat is al meerdere jaren aan de gang, maar bleef onder de radar. Het beurshuis maakte er geen melding van in het jaarlijkse, summiere verslag aan de algemene vergadering. Het Gentse parket bevestigt dat een onderzoek aan de gang is en dat het zich in de eindfase bevindt.

Goud

Het dossier kwam er na een klacht van een erfgenaam van een klant van de beursvennootschap. De klant, een mevrouw, had Philippe Lawaisse jr. voor haar overlijden een aanzienlijk bedrag in goud en gouden krugerrandmunten, gekocht via Lawaisse, geschonken. De erfgenaam, een nicht, voert aan dat Lawaisse dat goud onrechtmatig in handen gekregen heeft. Ze viseerde in haar klacht ook de beursvennootschap zelf. Lawaisse is een specialist in goudhandel, zowel aan- als verkoop, en gaat prat op meer dan 70 jaar ervaring in die handel.

Het is een onterechte claim. Mijn zoon heeft niets onwettigs gedaan. philippe lawaisse sr. beurshuis lawaisse

Philippe Lawaisse jr. was gisteren niet bereikbaar voor commentaar. Zijn advocaat, Benoit Beele van het Kortrijkse kantoor Belexa, zegt dat volgens zijn cliënt niets fout gelopen is. ‘Dit is een zuivere privéaangelegenheid. De schenking werd geregistreerd bij de fiscus en de klant heeft de schenking bevestigd. Het dossier ligt al een hele tijd stil bij het parket, dat er geen prioriteit van lijkt te maken. We gaan ervan uit dat het een goede afloop kent.’

'Schenking onder last'

Vader Philippe Lawaisse sr., die ook nog aan de slag is in het bedrijf, zegt in een reactie dat zijn zoon professioneel advies ingewonnen heeft alvorens de schenking te aanvaarden. ‘Dat luidde dat er geen bezwaar was. Bovendien was het een schenking onder last (verbonden aan voorwaarden, red.), niet zomaar een cadeau. Het goud moest dienen om voor de klant en haar twee vriendinnen te zorgen, al zou misschien wel iets overgebleven zijn. De klant heeft meerdere begeleidende brieven geschreven. Het is een onterechte claim. Mijn zoon heeft niets onwettigs gedaan en de beursvennootschap valt ook niets te verwijten.’