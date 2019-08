Superbelegger Buffett presteert minder dan verwacht

Remonte

Als we kijken naar de nettocijfers, het onderste lijntje van de resultatenrekening, ziet het plaatje er helemaal anders uit. De nettowinst van Berkshire Hathaway ging met zo'n 17 procent de hoogte in van 12 naar 14 miljard dollar. Die stevige toename is te danken aan de remonte van de aandelenmarkten, die ervoor zorgde dat de beleggingsportefeuille van Berkshire Hathaway althans op papier forse meerwaarden opleverde. Via Berkshire Hathaway is Buffett aandeelhouder in onder andere Apple, Bank of America, Wells Fargo en Coca-Cola.