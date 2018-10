'Swiss Re stapt mogelijk in moeder Fidea en Nagelmackers'

De Chinese overheid heeft de Zwitserse herverzekeringsreus gepolst in verband met een mogelijke investering in de genationaliseerde groep Anbang.

Anbang Insurance Group, in ons land de eigenaar van verzekeraar Fidea en Bank Nagelmackers, was lang een typevoorbeeld van de overnamedrift van de Chinese conglomeraten in het Westen. Maar vorig jaar legde het Chinese regime Anbang aan de ketting omdat de groep te veel risico's had genomen. Oprichter en topman Wu Xiaohui verdween dit jaar achter de tralies wegens beweerde fraude en Anbang werd genationaliseerd.

Sindsdien is Peking kopers aan het zoeken voor onderdelen van Anbang. De Tijd meldde eerder deze maand dat ook Fidea in de etalage is beland. In Nederland wordt een overnemer gezocht voor verzekeraar Vivat.

Privatisering

Maar Peking zoekt ook privépartijen die in het kapitaal van Anbang willen stappen, in het kader van een (gedeeltelijke) privatisering. Het Amerikaanse persbureau Bloomberg schreef vrijdag in dat verband dat Swiss Re gesprekken voerde met de Chinese autoriteiten met het oog op een mogelijke investering in Anbang. Volgens de bronnen van Bloomberg heeft Swiss Re nog niet beslist of het dat ziet zitten.

Peking polste tevens of Swiss Re onderdelen van Anbang wil kopen. Bloomberg vermeldt echter niet welke stukken daarvoor in aanmerking kunnen komen.

Swiss Re is niet de eerste partij die genoemd wordt voor de mogelijke privatisering van Anbang. Ook Chinese spelers passeerden al de revue, net als de Singaporaanse staatsholding Temasek.