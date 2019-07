Techbedrijf UnifiedPost werkt aan beursgang

Maar Leybaert is niet voldaan. Nu de wetgeving voor betalingen (PSD2) en privacy (GDPR) volop verandert, wil hij meer marktaandeel pakken. ‘We moeten snel handelen. We willen in heel Europa aanwezig zijn’, zei hij even geleden.

De oprichter en CEO van UnifiedPost zou nog een kwart van de aandelen bezitten. Het management, het personeel en hij zouden samen 55 procent in handen hebben.

De oorspronkelijke activiteit van UnifiedPost, documentverwerking, is nog altijd een van de kernactiviteiten. De andere pijler bestaat uit betaaloplossingen. Daarnaast biedt UnifiedPost een reeks diensten met toegevoegde waarde aan, waaronder identiteitsherkenning.

Heel wat Belgen hebben zonder het te weten met UnifiedPost te maken. Het bedrijf heeft een sectorcontract met alle uitzendbedrijven in ons land om de documenten van interim-krachten te verwerken. Het bedrijf is ook kind aan huis bij verzekeraars en leasingbedrijven. In de klantenportefeuille zitten verder veel kmo’s, maar ook groepen als DHL, Swift, Q8, Boskalis en de informatieleverancier Reuters.