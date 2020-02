Terminale fraudeur Bernie Madoff vraagt vrijlating

De financier, verantwoordelijk voor de grootste financiële fraude in de moderne geschiedenis, wil graag buiten de gevangenismuren sterven.

Bernard 'Bernie' Madoff zette de financiële wereld begin 2009 in rep en roer door te bekennen dat hij jarenlang beleggers om de tuin had geleid met een enorme Ponzifraude - een soort piramidespel waarbij geld van investeerders niet wordt belegd, maar gebruikt om eerdere investeerders uit te betalen.

Met zijn piramidefraude maakte Madoff slachtoffers in 120 landen, tot in België toe. Na het imploderen van zijn luchtkasteel liet hij een financieel zwart gat van 17,5 miljard dollar na. Daarvoor kreeg hij in 2009 een celstraf van 150 jaar opgelegd.

150 Gevangenisstraf Madoff werd in 2009 veroordeeld tot 150 jaar opsluiting.

Nu, 11 jaar later, heeft Madoff een verzoek ingediend tot vervroegde vrijlating. De financier lijdt aan een zware nierziekte, die niet meer behandelbaar is, aangezien Madoff op 81-jarige leeftijd te oud is voor een transplantatie. Hij is tegenwoordig gekluisterd aan een rolstoel en heeft 24 uur op 24 verzorging nodig. Hij wil naar eigen zeggen de kans krijgen om te sterven buiten de gevangenismuren.

Terminaal blut

Zo'n vervroegde vrijlating uit mededogen werd in het verleden meestal geweigerd door de Amerikaanse autoriteiten. Maar sinds een hervorming van de strafwetgeving hebben gedetineerden het recht om zo'n afwijzing aan te vechten in de rechtbank. Dat is wat Madoff nu probeert, bij een rechtbank in New York.

'Terminaal ziek? Wel, ik ben terminaal blut.' Gregg Felsen Slachtoffer van Madoff

De vraag die de rechter nu moet oplossen, is of een menswaardig afscheid opweegt tegen het leed dat Madoff veroorzaakte bij zijn vele slachtoffers. In de krant The Washington Post kant Gregg Felsen, één van die slachtoffers, zich alvast tegen de mogelijke vervroegde vrijlating. 'Is hij terminaal ziek? Wel, ik ben terminaal blut. Hij heeft vele levens verwoest, waarom zou hij nu op mededogen moeten rekenen?'

Minimaliseren

Het is een visie die ook het Federal Bureau of Prisons, dat aanvankelijk moest beslissen over de vrijlating, hanteert. In de weigering wordt erkend dat Madoff aanspraak maakt op een zogenaamde 'compassionate release', maar dat een vervroege vrijlating 'de ernst van zijn misdaden te zeer zou minimaliseren'.

Madoff hoopt op zijn beurt dat het getoonde berouw en zijn actieve bijdrage in het schadeloos stellen van de slachtoffers hem wat mededogen kan opleveren. In interviews met Amerikaanse media zegt Madoff dat er geen dag voorbijgaat zonder zich extreem schuldig te voelen voor het leed dat hij heeft berokkend bij zijn slachtoffers en zijn familie.

Vooral dat laatste is een gapende wonde voor de fraudeur. Terwijl hij in de gevangenis zat, verloor Madoff zijn beide zonen - waarvan één aan zelfmoord. Indien hij wordt vrijgelaten, wil de financier naar eigen zeggen maar één ding. 'Ik wil indien mogelijk mijn kleinkinderen zien en hen proberen uitleggen hoe het zover is kunen komen.'