'Toezichthouders bepalen mee toekomst Euroclear'...

De toezichthouders hebben een belangrijke stem in de toekomst van de Brusselse effectenreus Euroclear, waarvan enkele aandeelhouders willen uitstappen.

Ruim een jaar geleden raakte bekend dat Euroclear, een belangrijke speler achter de schermen in de internationale handel in aandelen en obligaties, opties als een beursgang en de verkoop van een minderheidsparticipatie overwoog. Er werd gewag gemaakt van de interesse van private-equitygroepen, maar er is ook belangstelling van een Belgisch consortium van overheidsfondsen en verzekeraars.

Hoe staat het met die plannen voor de hervorming van het aandeelhouderschap?

"Vorig jaar hebben we voor 837.000 miljard aan transacties gedaan, wat neerkomt op 10 maal het wereldwijde BNP" Lieve Mostrey CEO Euroclear

Lieve Mostrey, CEO Euroclear: 'Onze raden van bestuur zijn daarmee bezig en er zijn discussies met de regulatoren. Zij beschouwen ons als een systemisch bedrijf. Vorig jaar hebben we voor 837.000 miljard euro aan transacties gedaan, wat neerkomt op tien keer het wereldwijde bnp.'

Welke regulatoren zijn aan zet? De ECB?

Mostrey: 'We hebben in totaal 19 regulatoren, maar de Nationale Bank in België is de eerste. Maar ook in de landen waar wij de Centrale Effectenbewaarinstelling zijn, worden we als een systemisch bedrijf beschouwd.'

'In de huidige structuur zijn onze klanten de aandeelhouders. Dat biedt een bescherming, want zij zullen het bedrijf niet te veel pushen naar zaken die nadelig zijn voor de klanten. De regulatoren kijken goed naar ons risicoprofiel.'

U verwijst naar de lage rente als tegenwind. Wat is de precieze impact?

Mostrey: 'We halen inkomsten uit commissies op diensten die we uitvoeren voor onze klanten. Door de lage rente zijn er meer herfinancieringen van obligaties, wat positief is voor die inkomsten. Maar we hebben ook belangrijke rente-inkomsten. Die zijn in 2019 nog gestegen tegenover 2018, al komen die rente-inkomsten onder druk door de renteverlagingen in de Verenigde Staten in de tweede jaarhelft. Ruim de helft van de cash op onze balans is in Amerikaanse dollar.'

Welke impact kan het coronavirus voor de markten en uw bedrijf hebben?

Mostrey: 'Vandaag is er nog geen impact. Maar als het de economie in het algemeen aantast, moeten we waakzaam zijn. We nemen wel voorzorgen voor onze mensen, want we hebben belangrijke filialen in Hongkong en Singapore. Daar wordt zoveel mogelijk ingezet op thuiswerken. China is een belangrijke groeimarkt voor ons, maar we hebben er op dit moment alleen een klein vertegenwoordigingskantoor in Peking.'

Is Euroclear volledig klaar voor de brexit?