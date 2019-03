Toezichthouders willen hefboomleningen aanpakken

De internationale bankentoezichthouder FSB wil nagaan of de boomende markt voor 'leveraged loans' of hefboomleningen stilaan geen gevaar vormt voor ons hele financiële systeem.

Tien jaar na de bankencrash vrezen centraal bankiers en toezichthouders steeds meer dat een nieuwe generatie herverpakte kredieten een nieuwe wereldwijde financiële crisis veroorzaakt. Dit keer zijn het niet zozeer de Amerikaanse rommelhypotheken die hen zorgen baren, wel de 1.400 miljard dollar aan zogenaamde leveraged loans die steeds meer aan populariteit winnen.

Die hefboomkredieten zijn leningen aan bedrijven die al diep in de schulden zitten of een slechte kredietwaardigheid hebben. Het geld van die leningen kan afkomstig zijn van financiële instellingen, maar steeds vaker zijn de geldschieters private-equitybedrijven, pensioen- of obligatiefondsen, hefboomfondsen of andere alternatieve investeerders. Nu de rente rond zijn historische dieptepunt schommelt zijn die zogenaamde schaduwbanken bereid om steeds meer risico's te nemen in ruil voor wat hogere rendementen.

Toezichthouders vrezen dat die kredietverstrekkers te veel water bij hun wijn doen in de hoop hogere rendementen te halen. Onder meer Janet Yellen, de vroegere voorzitster van de Amerikaanse centrale bank, en de Engelse centrale bank waarschuwden al voor de gevaren van die kredieten.

Herverpakte bedrijfskredieten

Nu schiet ook het Financial Stability Board (FSB), de internationale toezichthouder voor de banken, in actie. Die kondigde donderdag aan dat hij de markt voor hefboomleningen de komende maanden grondig zal onderzoeken en zal nagaan welk risico ze kunnen vormen voor ons financiële systeem.

Dat in dat onderzoek de nadruk zal liggen op de zogenaamde 'collateralized loan obligations' of CLO's, is niet toevallig. Net zoals dat met de rommelhypotheken gebeurde aan de vooravond van de Amerikaanse huizencrisis, kunnen de risicovolle hefboomleningen weer worden opgeknipt en herverpakt in deze CLO's. Voor wie in deze producten investeert - veelal grote beleggers, banken, verzekeraars en family offices - is het niet altijd duidelijk wie er allemaal schuilgaat achter de herverpakte leningen in die korfjes.