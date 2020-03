Topman van NewB stopt ermee

Olinger was meer dan 30 jaar in de financiële sector aan de slag, en leidde het project NewB sinds drie jaar. Pas in januari verkreeg NewB een banklicentie, na 35 miljoen euro te hebben opgehaald bij haar coöperanten.

De beloftes van soberheid en het coöperatieve model betekenen niet dat NewB gratis zal werken. In het businessplan werkt NewB met een prijskaartje van 20 euro per jaar voor zijn betaalkaart. Een geldafhaling zal dicht bij de werkelijke kosten voor de bank (0,75 euro per afhaling) liggen. De zichtrekening en de spaarrekening brengen geen rente op. Dat is niet onlogisch in tijden van lage rente, maar ook geen lokmiddel voor nieuwe klanten.