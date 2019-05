Touring Verzekeringen herdoopt zich tot Yuzzu

De dochter van het Franse AXA stond vooral sterk in autopolissen, maar wil onder een nieuwe naam sneller groeien in woning- en familiale verzekeringen.

Touring Verzekeringen is al langer actief in die niches, maar wordt bij het grote publiek toch vooral gezien als een autoverzekeraar. Logisch, want de groep ontstond dik 20 jaar geleden als een joint venture tussen wat later AXA zou worden en de Belgische mobiliteitsorganisatie Touring. Autobestuurders en motorrijders waren dan ook jarenlang het belangrijkste doelpubliek voor de verzekeraar.

Japanse citrusvrucht

Met de nieuwe merknaam Yuzzu – ‘we wilden even fris klinken als de gelijknamige Japanse citrusvrucht’ – wil de verzekeraar duidelijk maken dat hij niet enkel in de autobusiness actief is.

Al was de nieuwe merknaam ook wat verplicht. Ongeveer anderhalf jaar geleden sloot de verzekeringstak van de staatsbank Belfius een strategische deal met Touring, waardoor de twee samen diensten en producten gingen aanbieden. Als gevolg van dat partnerschap mag Touring haar merknaam niet meer lenen aan andere partijen die auto- en woningverzekeringen verkopen.

Hoge ambities

De ambities van Yuzzu zijn niet min. Met een mix van directe digitale verkoop, distributie via traditionele kantoren en telefonische verkoop wil de verzekeraar jaarlijks 5 tot 10 procent groeien. Van de klanten die vandaag al een autoverzekeringen hebben afgesloten bij Touring Verzekeringen heeft een kwart ook al een ander verzekeringsproduct. Door sterker in te zetten op kruisverkoop wil Yuzzu dat percentage verder opkrikken.

Een haalbare kaart, zegt topvrouw Helène Portegies, ook al is de hoofdaandeelhouder AXA ook een grote speler voor schade- en familiale verzekeringen. ‘We spelen als uitdager in op klanten die een meer directe aanpak willen. We krijgen ook steun van AXA.’ Sinds de deal met Belfius werd in de wandelgangen gesuggereerd dat AXA niet langer aan boord zou blijven als aandeelhouder. Maar Portegies zegt daar geen signalen over te hebben opgevangen.